Social 30-07-2023

Google Maps incorpora a su plataforma 46 sitios de memoria de Chile

• Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la secretaría ejecutiva de la IDE Chile y la Subsecretaría de Derechos Humanos, a 50 años del Golpe de Estado.



En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro junto al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre y al subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, lanzaron el proyecto "Sitios de Memoria Chilenos en Google Maps".

La iniciativa, que se dio a conocer en la Cineteca del Centro Cultural La Moneda, tiene su origen en una colaboración entre el Ministerio de Bienes Nacionales a través de la secretaría ejecutiva de la IDE Chile y la plataforma Google que permitirá la incorporación a Google Maps de 46 sitios de memoria que cuentan hoy con Declaratoria de Monumento Nacional en calidad de Monumento Histórico, y por lo tanto han sido reconocidos por el Estado de Chile en esta categoría particular de protección, que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales.

El catastro general de ex centros represivos a la fecha consta de 1.024 sitios detectados conjuntamente por los integrantes de la mesa gubernamental que está compuesto por la Subsecretaría de DD. HH; el Archivo Nacional y el Consejo de Monumentos. En la medida que los sitios de memoria vayan creciendo irán sumándose a lo ya dispuesto en la plataforma Google Maps.

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, destacó el trabajo colaborativo que permite hoy poner a disposición de la ciudadanía información de sitios de memoria en una plataforma gratuita y de amplio acceso.

En este sentido, la ministra Toro recordó que el Ministerio de Bienes Nacionales viene trabajando en la temática de sitios de memoria desde hace varios años y se propuso recuperar un sitio por región para ser entregado a las organizaciones de derechos humanos y la comunidad organizada. Para ese objetivo, confeccionó un catastro de la propiedad fiscal utilizada como centros de detención y tortura, el que luego fue sistematizado por los organismos públicos que conforman la red por los derechos humanos en el Estado, información que hoy es la base para el proyecto con Google.

“Se ha ido avanzando en recuperación de sitios de memoria, como Ministerio de Bienes Nacionales también hemos colaborado en entregar la administración de los sitios y todavía tenemos tareas pendientes. Pero también es importante avanzar en el acceso a la información y por eso es muy importante este trabajo con Google para poner la memoria en un espacio virtual y común”, dijo la secretaria de Estado.

Para el Seremi de Bienes Nacionales, César Concha, esta plataforma es una excelente iniciativa afirmando que “los sitios de memoria desempeñan un papel fundamental en la sociedad al preservar la historia, honrar a las víctimas, educar y promover los derechos humanos, por eso cobra vital relevancia que los ciudadanos cuenten con una herramienta digital como Google Maps, para conocer dicha historia, en especial las atrocidades cometidas en instalaciones del recinto ex Colonia Dignidad, el cual fue declarado Monumento histórico y sitio de memoria en marzo del año 2016. Eso es garantía de no repetición”.

Google Maps ha impulsado iniciativas similares en otros países del mundo como Argentina, Alemania y México.

Nicolás Schubert, gerente de Políticas Públicas y asuntos Gubernamentales de Google, abordó esa experiencia. “Este proyecto representa un compromiso histórico con las instituciones y con la memoria del país. A través de Google Maps, nuestra tecnología se une a los esfuerzos para que todos puedan visitar, aprender y reflexionar sobre un período crucial de la historia de Chile. La categorización Sitios de Memoria ha sido creada para simplificar la búsqueda de los usuarios y agrupar todos estos espacios bajo esta categoría especial. Esta iniciativa fue lanzada previamente en Argentina en 2022, y ahora nos enorgullece extenderla a Chile en un momento tan significativo como el actual”, señaló.

A su turno, el subsecretario Altamirano planteó que “poner a disposición de la ciudadanía los distintos sitios de memoria en una plataforma internacional, conocida y gratuita es democratizar la información y la historia. A 50 años del Golpe de Estado visibilizar los centros de detención, tortura y exterminio facilita la reflexión y democratiza el acceso a la información, para que nuestro país avance hacia el compromiso con la no repetición”.