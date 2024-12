Social 08-12-2024

Gracias a una inversión territorial que bordea los $340.000.000



En las 4 provincias del Maule el FOSIS continúa apoyando y respaldando a emprendedoras y a sus respectivas unidades de negocio



- Entre las comunas favorecidas destacan Rauco, Vichuquén, Licantén, Hualañé, Curicó, Pelarco, San Rafael, Talca, Pencahue, Curepto, Constitución, Empedrado, Colbún, Yerbas Buenas, Longaví, Retiro, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue



En los últimos días y en diferentes comunas de la Región del Maule se efectuaron actividades de cierre y certificación del Programa Emprendamos perteneciente al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, en sus versiones Semilla, Básico y Avanzado, diferenciadas según el nivel de desarrollo de cada negocio.

Las y los seleccionados accedieron a capacitaciones, asesorías personalizadas, material didáctico y educativo, servicio de cuidado infantil gratuito y financiamiento para hacer crecer y potenciar sus respectivas unidades económicas, por un monto de $500.000 para el Emprendamos Semilla, de $600.000 para el Básico y de 700.000 para el Emprendamos Avanzado.

Así fue como dejando atrás un proceso de trabajo de aproximados 7 meses y gracias a una inversión cercana a los 340 millones de pesos aportados por el Gobierno a través del FOSIS, 368 emprendedoras y emprendedores recibieron sus diplomas. Ellas y ellos pertenecen a las comunas de Rauco, Vichuquén, Licantén, Hualañé, Curicó, Pelarco, San Rafael, Talca, Pencahue, Curepto, Constitución, Empedrado, Colbún, Yerbas Buenas, Longaví, Retiro, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue.

Una de ellas es Jovina Silva, de Curicó, quien tiene una peluquería en su casa y trabaja hace más de 15 años en el rubro. Indicó que “es primera vez que me adjudico un proyecto FOSIS. Postulé muchas veces y este año tuve la suerte de ganármelo y me ayudó mucho para fortalecer mi negocio, ya que pude adquirir otros elementos para la comodidad de las clientas y la mía, además de insumos. A futuro pretendo seguir creciendo y generar empleo”.

Estefany Díaz, a su vez, es de Cauquenes y hace jabones artesanales. Relata que “me ha ido muy bien con eso y ahora estoy haciendo jabones sensoriales para niños TEA, además de jabones decorativos. Comencé este negocio gracias al apoyo del FOSIS y todo ha sido súper bien ya que me han enseñado harto a crecer y quiero aspirar a más. Estoy muy feliz”.