Agricultura 22-09-2024

Gracias al Programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria Familias habilitan correctamente distintas tecnologías agrícolas para cultivar y cosechar sus propios alimentos



“Ha sido muy bueno porque así puedo cosechar desde mi huerto y no andar comprando, ya que están todas las verduras muy caras”, asegura y valora una de las beneficiarias



En la comuna de Cauquenes el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, monitoreó la ejecución del Programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria, acudiendo hasta los sectores rurales de Quella, El Tejal y Pocillas, donde conoció hermosas historias de quienes cultivan, cosechan y generan sus propios alimentos, gracias a este apoyo otorgado por el Gobierno.

Apoyo a la Seguridad Alimentaria es ejecutado por los municipios, con recursos derivados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cuenta con la asistencia técnica del FOSIS, que brinda apoyo, acompañamiento, supervisión y monitoreo al proceso de ejecución, de aproximados 9 meses.

396 familias usuarias en la Región del Maule tiene la última edición de esta iniciativa, a través de la cual se entregan herramientas y recursos necesarios para que ellas mismas produzcan sus propios alimentos, principalmente verduras, aves de corral y huevos, tras implementar invernaderos, gallineros y camas de cultivo, entre otras tecnologías agrícolas.

Tal es el caso de Patricia Salinas, quien vive en Quella y testimonió que “para mí esta es una experiencia nueva porque nunca había estado en un proyecto así, y la verdad es que ha sido muy interesante y entretenido. Se ha involucrado toda nuestra familia y así fue como mi marido ha sido el maestro y construyó el invernadero, y junto a mis 4 hijos me han ayudado con las plantitas. Pretendemos cosechar de todo un poco y por ahora tengo sembradas lechuga, betarraga, repollo, cilantro, perejil y ojalá que a fines de septiembre esté todo más avanzado”.

A juicio de Laura Huentemilla, usuaria del sector El Tejal, “este programa ha sido muy bueno porque así puedo cosechar desde mi huerto y no andar comprando, ya que están todas las verduras muy caras. Me encantan las lechugas, a mis hijas igual ya que ellas vienen para acá los fines de semana y así preparamos una buena ensalada. Ahora tampoco puedo comprar mucho, por la situación de uno, con lo que recibo de la pensión y más la de mi marido y con eso nos damos vuelta. También tengo 12 gallinas y 2 gallos que en conjunto van a poner huevos y van a sacar pollitos. Es primera vez que tengo un apoyo así y estoy feliz”.

En tanto, Ruth Muena del sector Pocillas se mostró “orgullosa de haber salido aceptada en este invernadero porque lo deseaba de todo corazón. Estoy cultivando lechugas, cilantro, apio, acelgas y otras plantas más que debo plantar pronto. En mi casa somos mis 4 hijos y yo, quienes nos veremos favorecidos con toda esta producción. En general este programa ha sido un muy buen apoyo para todos nosotros”.

A modo de balance, el Asistente Técnico Especializado del FOSIS, Carlos Valdés, explicó que “el objetivo era principalmente ver cómo va el proceso de construcción y habilitación de sus distintas tecnologías agrícolas, y pudimos comprobar en terreno que ya varias familias comenzaron a habilitar adecuadamente sus respectivas tecnologías y, por ende, quedamos bastante conformes ya que dentro de uno o dos meses más podrán tener sus propias producciones de verduras”.