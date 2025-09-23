martes 23 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 23-09-2025
    _grandes ausentes en el debate
    Señor director:

    Como cada cuatro años, el primer debate presidencial televisado causa una gran expectación y el de este mes no fue la excepción. Pero lo más llamativo fueron las omisiones.

    A diferencia de contiendas anteriores, las Pymes fueron las grandes ausentes del primer foro de este tipo que se hace rumbo a esta elección. Estamos hablando de un segmento de compañías que genera nada menos que entre el 40% y el 47% (según distintas estimaciones del SII y otras entidades) del empleo formal en Chile, mientras que por otro lado hemos visto que entre enero y agosto de este año las quiebras de empresas aumentaron en un 44% en comparación al mismo período del año pasado. Salvo algunas excepciones de público conocimiento, es probable que la mayoría de los casos correspondan a firmas pequeñas y medianas.

    Entonces, ojalá que en una próxima instancia similar los candidatos sí se hagan cargo de la situación de un segmento de empresas que además del empleo, permite mejorar la competitividad, la oferta de productos y puede ayudar mucho a salir del estancamiento que hoy sufre Chile.

    Gustavo Ananía
    CEO de RedCapital
    Agrónomos: la última línea de defensa contra el hambre
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Ante el océano de la vida; trabajar juntos en la sanación
    Adelgazar desde el mercado informal
    UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”
    Seguridad alimentaria: un pacto de país
