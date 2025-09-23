Opinión 23-09-2025

_grandes ausentes en el debate

Señor director:



Como cada cuatro años, el primer debate presidencial televisado causa una gran expectación y el de este mes no fue la excepción. Pero lo más llamativo fueron las omisiones.



A diferencia de contiendas anteriores, las Pymes fueron las grandes ausentes del primer foro de este tipo que se hace rumbo a esta elección. Estamos hablando de un segmento de compañías que genera nada menos que entre el 40% y el 47% (según distintas estimaciones del SII y otras entidades) del empleo formal en Chile, mientras que por otro lado hemos visto que entre enero y agosto de este año las quiebras de empresas aumentaron en un 44% en comparación al mismo período del año pasado. Salvo algunas excepciones de público conocimiento, es probable que la mayoría de los casos correspondan a firmas pequeñas y medianas.



Entonces, ojalá que en una próxima instancia similar los candidatos sí se hagan cargo de la situación de un segmento de empresas que además del empleo, permite mejorar la competitividad, la oferta de productos y puede ayudar mucho a salir del estancamiento que hoy sufre Chile.



Gustavo Ananía

CEO de RedCapital

