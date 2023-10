Opinión 28-10-2023

“GRANDES LEYENDAS Y MITOS DE LA ANTIGÜEDAD”, DE JOSÉ DOMINGO?



Libro que en 374 páginas muestra un variado resumen de las muchas leyendas y mitos mediante los cuales el ser humano dio respuesta a interrogantes sobre sí mismo, el mundo en que vivía, la naturaleza y el espacio que observaba. Su estructura formal está dada a través de 10 capítulos que orientan la temática específica a tratar.



Los mitos sobre los que versa la narrativa abarcan, entre otros, el antiguo Egipto, hechos heroicos y aventuras de héroes, dioses y semidioses de la Grecia Clásica, también aquellos que conformaron la religión de Roma, la mitología nórdica, los mitos de Irán, de la India, de México, los Mayas e Incas. En consecuencia, abarcan los mitos y leyendas de los pueblos del próximo y Medio Oriente.



Como orientación general se puede decir que al mito le sigue la leyenda, siendo el primero aquel que dice relación con los dioses, el origen del mundo y del hombre. La segunda, tiene al hombre como protagonista.



Un hecho interesante es que, pese a sus orígenes diversos tanto de lugares como de culturas, hay hechos comunes que llevan a pensar en eventos reales que sucedieron y que no pueden negarse. Entre ellos, el relato de un gran diluvio que en tiempos remotos asoló la tierra y otros variados como el de algunos textos bíblicos, la Torre de Babel y otros.



No cabe duda que desde la perspectiva actual, el juicio sobre tales mitos, sus rituales y costumbres pueden parecer censurables, pero por otra parte pueden entregar elementos de reflexión, tomando en cuenta que aún muchos misterios de la naturaleza y la existencia no han sido del todo resueltos.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE