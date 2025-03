Política 26-03-2025

Gremios de la Educación en Linares apuntan a Alcalde Mario Meza por acumulación de deuda previsional y con terceros

En el marco de las acciones de los trabajadores de la Educación contra la violencia escolar, surgió nuevamente en el debate en Linares la actual situación de la millonaria deuda previsional y con terceros, que acumula el Municipio encabezado por el Alcalde Mario Meza.

Eduardo Troncoso, presidente de la Federación de Liceos Municipalizados de Linares, explicó que “el Alcalde Mario Meza acumula deuda previsional de noviembre y diciembre 2024 y enero, febrero 2025 y estamos terminando marzo, sin novedades sobre cómo se va a cancelar ese monto que alcanza a más de 380 millones de pesos. Es una situación caótica, irresponsable y que es una severa infracción a la ley laboral con los trabajadores de la Educación, ya sean profesores, asistentes y todos quienes vivimos en la incertidumbre”.

En un año que es de transición a que el 2026, Linares esté incorporado al Servicio Local de Educación Pública, SLEP Los Álamos, Eduardo Troncoso advirtió que “no sorprende que el Alcalde sea contrario a los SLEP, porque él como autoridad comunal, como Municipio, debe tener saneada la millonaria deuda previsional para concretar el traspaso… pero lo más preocupante es que los descuentos que se nos hacen por planilla con terceros, ya sean casas comerciales, cooperativas o convenios, que también debe la administración de Mario Meza, no tenemos certezas cuándo van a ser cancelados, ya que en ese ítem, no está obligado a sanear antes del traspaso. Es lamentable pero es en la situación que nos encontramos hoy”.

Lo propio agregó Marion Leal, presidenta de la Asociación de Asistentes y profesionales técnicos de la Educación Municipal de Linares: “este es el gran punto de incertidumbre: la deuda a terceros. Han existido diálogos con el Administrador Municipal, Fabián Poblete, para tener certezas sobre los pagos de deuda previsional, pero señales del Alcalde, nada. Tememos que el Municipio quiera estirar esta situación hasta el traspaso al SLEP, porque si hay deuda previsional, la cubre el MINEDUC y se la cobra luego a la Municipalidad. Pero la deuda a terceros, lo que el Municipio de Linares nos ha descontado y no ha pagado, eso no lo cubre el MINEDUC, es responsabilidad del gobierno comunal y aquí se acumulan millones también, en la completa incertidumbre si se cancelarán pronto o no y eso es un gran perjuicio para todos nosotros.”