Política 18-10-2022

Gremios, parlamentarios y alcaldes del Maule Sur se suman a inquietud por aporte anunciado a salud primaria

Parlamentarios del Maule Sur, gremios de la Salud Primaria y Alcaldes, se sumaron a la inquietud manifestada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), por el aporte contemplado en el proyecto de Presupuesto 2023 de la Nación, para el per cápita de la Atención en Consultorios: 100 pesos por usuario.

Los diputados Jaime Naranjo (PS) y Gustavo Benavente (UDI), consultados sobre la materia, se pronunciaron sobre este debate. Jaime Naranjo señaló que “comprendo el malestar de gremios, alcaldes y alcaldesas… esperamos que esta situación se revierta en el debate por el Presupuesto 2023”. En tanto que Gustavo Benavente agregó que “este aporte da a entender que el Gobierno no está atendiendo las necesidades de la población por una mejor atención en la Salud Primaria”.

Por su parte, el Alcalde de Linares, Mario Meza, explicó que “esto es una bofetada para que los distintos municipios, a través de la atención primaria de salud, podamos atender a nuestros usuarios con más médicos, más insumos y medicamentos. Para hablar de derechos sociales hay que meterse la mano al bolsillo, de lo contrario los alcaldes y alcaldesas de Chile junto a los concejos municipales nos vamos a movilizar en las calles como siempre lo hemos hecho”.

Finalmente, el gremio de AFUSAM en Linares, también se pronunció sobre el Presupuesto 2023 y la propuesta de incremento de 100 pesos per cápita para la Salud Primaria, contemplado en la propuesta en debate en el Congreso. Los dirigentes Mariluz Chaparro y Matías Muñoz, presidenta y vicepresidente respectivamente de la Asociación, de manera conjunta, declararon que “hacemos un llamado al Gobierno para aumentar el aporte, con el objetivo de mejorar la atención a la Comunidad.”

Este debate estará centrado en el Congreso, en el tema Salud, con la definición de la partida presupuestaria y cómo quedará configurada finalmente.