Crónica 07-11-2026

Gremios y municipios firman compromiso para impulsar el desarrollo del Maule Sur



Con representaciones gremiales de Linares, Talca, Cauquenes y Pelluhue, y del departamento municipal de Fomento Productivo y Turismo de Chanco, se efectuó el Tercer Encuentro de Cámaras de Comercio del Maule Sur.



Durante la cita, efectuada en Linares, dichas representaciones suscribieron ante la Seremi de Economía, Katherine Núñez Reyes, y el director regional de Sercotec, Leroy Ibáñez Huenur; un acta de compromiso para dar continuidad al trabajo asociativo a través de dos acciones concretas: avanzar en un modelo de gobernanza que permita organizar sus acciones; y crear una propuesta de imagen corporativa para proyectar la identidad territorial.



Este último hito es relevante pues, a través de dicha imagen, se busca que el público (nacional e internacional) reconozca y vincule las acciones impulsadas por las cámaras del Maule Sur, mediante una marca que represente sus atributos territoriales y facilite su difusión en campañas, plataformas digitales, ferias y encuentros empresariales.

La propuesta considera identificar elementos gráficos y un relato común que expresen la diversidad del territorio, desde la cordillera hasta el mar, incluyendo su patrimonio, sus actividades productivas y su gente. El propósito es contar con una imagen reconocible que fortalezca el sentido de pertenencia y permita proyectar de manera conjunta la oferta comercial, turística e industrial de las distintas comunas.

La seremi de Economía, Katherine Núñez Reyes, destacó la realización de este encuentro y valoró que los gremios del comercio del Maule Sur impulsen proyectos que respondan a las características y oportunidades del territorio.

“Este encuentro es relevante para trabajar en proyectos de desarrollo territorial que potencien una zona rica en lo comercial, lo turístico, lo agrícola y también en lo humano. Por ello, estaremos apoyando las iniciativas que surjan aquí, porque queremos fortalecer la productividad en una zona de gran potencial productivo”, señaló la seremi.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Linares A. G., Mauricio Díaz Rivas, valoró la firma del acta asegurando que es un paso relevante para consolidar la colaboración entre las organizaciones gremiales.

“Esta cita es clave para reunir a gremios de comunas que cuentan con grandes atractivos y valiosos recursos productivos y humanos. Nos alegra firmar un compromiso para seguir trabajando juntos y proyectar el Maule Sur, no para competir con el Maule Norte, sino para visibilizar, de manera asociativa entre las cámaras, su hermosa geografía, su historia, la diversidad de sus productos agrícolas y marinos, y la calidez de su gente”, expresó.

Este encuentro fue convocado por el gremio linarense en el marco de las acciones de su proyecto del programa de Fortalecimiento Gremial de Sercotec 2026. Esta tercera cita da continuidad a un proceso iniciado en 2025, con reuniones destinadas a generar vínculos, reconocer necesidades comunes y conocer experiencias de gobernanza y pertenencia turística.

