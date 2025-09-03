Social 03-09-2025

Grupo de mujeres de la cuenca del Mataquito comienza programa de capacitación técnica

• Es una iniciativa inédita de la seremi de Agricultura con INIA Raihuén para dar continuidad a una acción del plan de rehabilitación post inundaciones

Un grupo de mujeres agricultoras de 5 comunas de la cuenca del Mataquito comenzará un inédito programa de acompañamiento técnico que les permitirá sacar el máximo potencial al invernadero que cada una recibió como parte del plan de rehabilitación productiva post inundaciones del 2023.

La inversión entregada se concretó a través del Fondo de reconstrucción del ministerio de Hacienda, proyecto ejecutado por la subsecretaría del ministerio de Agricultura para atender a 57 mujeres no usuarias de INDAP afectadas por la emergencia por inundaciones entre O’Higgins y Araucanía, de las cuales 15 son de la región del Maule.

Esta segunda etapa, inédita a nivel nacional, se coordinó entre la seremi de Agricultura del Maule y el INIA Raihuen con el apoyo de los municipios de Curepto, Hualañé, Licantén, Sagrada Familia y Rauco de donde provienen las beneficiarias.

Así lo explicó en las reuniones previas de coordinación, la seremi de Agricultura, Claudia Ramos, a las unidades técnicas de cada municipalidad involucrada: “gracias al fondo de reconstrucción del ministerio de Hacienda, la subsecretaría de Agricultura se centró en apoyar a estas mujeres que no son atendidas por INDAP con un invernadero para ayudarlas a levantar sus unidades productivas y recomponer la economía familiar. Ahora, lo que haremos con INIA es dar continuidad a esta inversión estatal con un acompañamiento, lo que nos pone muy contentas con la directora regional porque podremos ver el impacto concreto de esa ayuda”.

Cada invernadero tiene 48 m2 y las agricultoras tienen distintos niveles de manejo y conocimiento del cultivo bajo plástico.



