miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 03-09-2025
    Grupo de mujeres de la cuenca del Mataquito comienza programa de capacitación técnica
    Publicidad 12
    • Es una iniciativa inédita de la seremi de Agricultura con INIA Raihuén para dar continuidad a una acción del plan de rehabilitación post inundaciones
    Un grupo de mujeres agricultoras de 5 comunas de la cuenca del Mataquito comenzará un inédito programa de acompañamiento técnico que les permitirá sacar el máximo potencial al invernadero que cada una recibió como parte del plan de rehabilitación productiva post inundaciones del 2023.
    La inversión entregada se concretó a través del Fondo de reconstrucción del ministerio de Hacienda, proyecto ejecutado por la subsecretaría del ministerio de Agricultura para atender a 57 mujeres no usuarias de INDAP afectadas por la emergencia por inundaciones entre O’Higgins y Araucanía, de las cuales 15 son de la región del Maule.
    Esta segunda etapa, inédita a nivel nacional, se coordinó entre la seremi de Agricultura del Maule y el INIA Raihuen con el apoyo de los municipios de Curepto, Hualañé, Licantén, Sagrada Familia y Rauco de donde provienen las beneficiarias.
    Así lo explicó en las reuniones previas de coordinación, la seremi de Agricultura, Claudia Ramos, a las unidades técnicas de cada municipalidad involucrada: “gracias al fondo de reconstrucción del ministerio de Hacienda, la subsecretaría de Agricultura se centró en apoyar a estas mujeres que no son atendidas por INDAP con un invernadero para ayudarlas a levantar sus unidades productivas y recomponer la economía familiar. Ahora, lo que haremos con INIA es dar continuidad a esta inversión estatal con un acompañamiento, lo que nos pone muy contentas con la directora regional porque podremos ver el impacto concreto de esa ayuda”.
    Cada invernadero tiene 48 m2 y las agricultoras tienen distintos niveles de manejo y conocimiento del cultivo bajo plástico.

    Freddy Mora | Imprimir | 96

    Otras noticias

    Longaví se adjudica millonaria inversión social “Quiero Mi Barrio” de Minvu
    Longaví se adjudica millonaria inversión social “Quiero Mi Barrio”…
    De la sala de clases al impacto real: estudiantes convierten sus tesis en proyectos innovadores
    De la sala de clases al impacto real: estudiantes convierten sus tesis…
    Diputado Gustavo Benavente destaca aumento de la PGU a $250 mil: “Desde hoy se empezarán a ver los beneficios de la Reforma de Pensiones que aprobamos”
    Diputado Gustavo Benavente destaca aumento de la PGU a $250 mil: “Desde…
    Longaví se adjudica millonaria inversión social “Quiero Mi Barrio” de Minvu
    Longaví se adjudica millonaria inversión social “Quiero Mi Barrio”…
    Exitosa “Noche Nostálgica” en Linares
    Exitosa “Noche Nostálgica” en Linares
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para