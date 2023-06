Nacional 07-06-2023

Guagua con virus sincicial murió en San Antonio: Sólo Arica tenía una cama disponible

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio informó este martes el "sensible fallecimiento de una lactante de dos meses de edad" que estaba contagiada con virus respiratorio sincicial.

Según detalló el centro asistencial en un comunicado, la víctima murió hoy "en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil" como consecuencia de un "cuadro de neumonía grave por virus respiratorio sincicial", y en circunstancias en que la red de salud no tenía camas disponibles para su internación.

"Pusimos, como recinto, nuestro mejor esfuerzo. La red de salud se encontraba saturada sin camas disponibles en Valparaíso, Santiago y Rancagua, según nos informó la Unidad de Gestion de Camas centralizada del Ministerio de Salud, teniendo solo una cama disponible en el Hospital Regional de Arica", explicó la dirección del hospital.

Frente a esta situación, "autorizamos con cargo a recursos propios la contratación de una empresa externa de aéreo rescate de emergencia para el traslado a la Primera Región, el cual no se pudo llevar a efecto debido a que la lactante presenta una complicación previa al inicio de dicho traslado, que termina con su sensible fallecimiento", agregó el centro asistencial.

"Como dirección del Hospital Claudio Vicuña queremos reafirmar nuestro compromiso de continuar trabajando incansablemente para mejorar la atención médica y garantizar la disponibilidad de recursos en nuestra institución, con el objeto de brindar prestaciones de salud digna, oportuna y de calidad a todos nuestros usuarios y usuarias dentro de lo que nos permite nuestra capacidad y complejidad hospitalaria", agregó el recinto, que expresó "profundo dolor y condolencias a la familia" de la víctima.