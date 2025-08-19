Hoy
Guagua recién nacida fue sustraída desde el Hospital de Coronel
Una guagua recién nacida fue robada este lunes desde el Hospital de Coronel, ubicado en la comuna homónima (Región del Biobío).
Según información preliminar, quien la sustrajo fue su propia madre, que dio a luz hace algunos días en el recinto asistencial y esta tarde ingresó a la unidad de neonatología.
Posteriormente, la aludida -que fue identificada por las cámaras del lugar- huyó en camioneta en dirección hacia la comuna de Lota.
La mujer está con medidas cautelares y se desarrolla, en estos momentos, un amplio operativo para dar con su paradero.
