Cultura 26-02-2023

Gúmera y el patrimonio histórico que podría ser sepultado por la basura



En el sector hay vestigios humanos que datan desde la última glaciación, por lo cual el poder protegerlos junto a su flora, fauna y vecinos es de suma importancia.



Distante a unos pocos kilómetros desde Talca se encuentra el sector de Gúmera, enmarcado entre los límites de las comunas de Villa Alegre y Yerbas Buenas. Su nombre ha saltado a los medios de comunicación porque es allí donde nuevamente se intenta instalar un relleno sanitario, “no queremos ser el basurero de la región” gritan a coro los vecinos y vecinas que durante años han desarrollado sus actividades agrícolas allí.



La riqueza en cuanto a flora y fauna son innegables. Sus suaves lomajes son el habitad ideal para una serie de plantas, arbustos y árboles que con el correr del tiempo se han adaptado a las condiciones climáticas del sector.

Además, los animales que allí coexisten mantienen el equilibrio perfecto en un ciclo de vida donde la mano del hombre poco y nada ha intervenido.



Otro elemento importante y menos conocido es la serie de vestigios arqueológicos dispersos en el lugar, que dan cuanta de la presencia humana a partir de la última glaciación; “es como un museo al aire libre que se debe estudiar a profundidad”, aseguró un miembro de la organización sin fines de lucro que hoy está dando la pela contra la empresa que desea traer los desechos domiciliarios hasta estos terrenos.





Piedra Larga



Mauricio Osses, Presidente de la Junta de Vecinos de Gúmera cuenta emocionado sus recuerdos de niño “hay una roca en medio de una planicie, la única de mayor tamaño, la Piedra Larga, donde cuando niños íbamos a juntarnos y jugar, pensar que ahora todo eso podría quedar abajo de la basura indigna”.



Los campos adquiridos por la empresa que desea instalar el relleno sanitario están rodeados de casas donde por décadas familias humildes se instalaron y construyeron su vida. “Somos pequeños agricultores que dependemos de la tierra, cómo vamos a aceptar entonces que vengan a contaminar”, reconoció Osses.



Al poco recorrer por este sector es fácil encontrar vestigios de épocas pasadas que hablan también de la riqueza cultural y patrimonial de Gúmera.







Putagán y su historia



Otro poblado que se vería seriamente afectado con la intervención dañina de empresas altamente contaminantes es Putagán. Su nombre deriva de la mala pronunciación de una palabra en Mapudungún que significa “pantano de manantiales”.

La belleza única de sus tierras y fertilidad de sus campos regados por el río del mismo nombre ya habría sido destacada en archivos datados en 1897.



Francisco Solano Asta-Buruaga y Cienfuegos, en el texto “Diccionario Geográfico de la República de Chile” dedica honrosas palabras para la extensión que originalmente era mayor a lo que hoy conocemos a orillas de la carretera 5 Sur.



Los vecinos y vecinas de Putagán han mantenido viva la fama de este sector que se niega a desaparecer

“aquí se le está tratando de bajar el perfil al problema del relleno sanitario en el caso que se instale hablando de una crisis de la basura que no existe, (…) la empresa está abusando de su poder porque aquí la mayoría de las personas son agricultores, ganaderos, y ellos se verían tremendamente afectados, es gente humilde”, señaló Maribel Espinoza, Presidenta de la Junta de Vecinos del sector.





Mirada legal del conflicto



Cristian Pomar, experto en materias medioambientales y asesor de la Municipalidad de Villa Alegre, explicó una serie de elementos negativos que estaban asociados a la instalación de un relleno sanitario de estas características en un lugar como Piedra Larga.



“A parte de los impactos clásicos que genera un relleno sanitario, se generan otros, respecto de los cuales el titular nunca va a ser capaz de hacerse cargo porque el proyecto se instalaría en medio de asentamientos, por ejemplo, la pérdida del valor turístico de la zona donde hay un patrimonio histórico cultural sumamente importante, afectaciones a los negocios, hay una insipiente pero pujante oferta de ecoturismo que se está instalando a los alrededores, nadie querría ir a hacer turismo cerca de un relleno sanitario”, explicó Pomar.



Además el experto adelantó que el compromiso del municipio es seguir apoyando a los vecinos y vecinas, tomando todas las acciones legales, autoridades y agentes competentes con el objeto de no permitir la instalación del relleno en el sector.





Acciones emprendidas



Un rol fundamental han tenido los propios vecinos y vecinas de Putagán y Gúmera. Organizados han hecho resonar su mensaje por cada rincón de las comunas de Villa Alegre y Yerbas Buenas: ¡No al relleno sanitario!.



Desde el municipio de los naranjos, Pablo Fuentes Vallejos, Alcalde de la comuna, dejó en claro que “seguiremos acompañando a los habitantes de los sectores comprometidos directamente dentro del área de impacto inmediato del relleno. Hemos dispuesto recursos y profesionales idóneos para esta labor. Ellos no están solos y seguiremos dando la batalla hasta donde sea necesario”.