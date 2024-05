Opinión 19-05-2024

Gustavo Nuche Cañón (San Fernando, 3 de mayo de 1930 + Linares, 18 de mayo de 2024)





(Manuel Quevedo Méndez)



Las lágrimas servirán para que las flores no se marchiten



Don Gustavo fue un caballero, gran señor, un hombre que quiso por siempre a Linares y que forma parte de la historia de nuestra querida ciudad. Un hombre cristiano y correcto como pocos, un modelo de ciudadano. Sereno y dialogante como pocos. Un hombre sereno y dialogante con todos.

El deporte su pasión y el fútbol su vida; Líster Rossel su casa deportiva, donde vivió emociones únicas. Desde aquel lejano día de la fundación del club que nos representa, siempre se la jugó. Del mismo modo, en Rotary Club reafirmó aún con más fuerza su compromiso con el club y la lealtad con sus valores, durante 50 años. Siempre dispuesto para lo que le encomendaran. Sean estas líneas, un sincero agradecimiento por su entrega y trabajo en nuestra ciudad.

Don Gustavo nació en San Fernando el 3 de mayo de 1930 y su familia se radicó en esta villa de Linares en 1938. Sus estudios los hizo en el Instituto Linares y en 1950 ingresa al Instituto Superior de Comercio de Santiago, donde se titula como Contador General y en la actividad laboral trabajó en bancos en cargos ejecutivos, llegando a ser Agente en uno de ellos en Linares. Desde hace años tuvo una Oficina de Corretaje de Propiedades, hasta que su salud le impidió realizar trámites, al frente de ella.

En 1958 se radica en Linares e ingresa al Directorio de “Lister Rossel”, siendo elegido secretario, cargo que desempeñó por 55 años (por razones de salud tuvo que dejarlo), siguiendo ligado a Deportes Linares, haciendo socios, vendiendo publicidad, participando en campañas económicas, en los controles de entradas al Estadio y asistiendo a todos los partidos de local. ¡Y ahí estaba Gustavo Nuche colaborando, de diversas formas, para lograr el objetivo encomendado!

Ganó el concurso del banderín, insignia, uniforme del club, junto al religioso marianista español, Julián Iturmendi. Cuyo premio, en dinero, lo donaron al club.

En la presidencia del club Deportes Linares, de d. Elías Vistoso Urrutia (2011-2012) y su directorio, se acordó nombrar a D. Gustavo como presidente Honorario del club.

Casado con la distinguida dama y Profesora señora Eugenia Miranda-Suárez Figueroa, de cuya unión nacen dos hijos que componen su familia: Gustavo Adolfo (fallecido) y Juan Carlos (Agricultor).

No está demás destacar sus rasgos biográficos, aun cuando es ampliamente conocido en nuestra sociedad, siendo una personalidad inserta en ella, honesto, servicio público sinigual y dotes como deportista, de dirigente, socio activo de Rotary Club, del Círculo de Alguaciles de Carabineros, socio del Hogar de Cristo.

En 1995, con ocasión del Centenario de la llegada de los Misioneros Claretianos a Linares, se hicieron arreglos en el interior y puertas de ingreso del templo. El P. René Durán organizó una comisión, presidida por Don Gustavo, que entre otros logros consiguió que la Parroquia Corazón de María de Linares se declarara Monumento Histórico, el 15 de diciembre de 1995. Colaboraron, en los trámites, el diputado Luis Valentín Ferrada, descendiente directo de la Señora Dolores Ferrada, principal bienhechora en la fundación. Además del aporte de Jaime González Colville, investigador y miembro de la Academia Chilena de la Historia.

Como Relacionador del Consejo Local para las “Semanas del Deporte”, que presidía Carlos Aburman Fuentes, dieron a esas recordadas fiestas un gran respaldo, gestionando la venida de artistas para la Velada del Teatro Municipal, y de deportistas que se presentaron en el Estadio Fiscal de Linares, como los clubes Colo Colo, U. de Chile, U. Católica, Unión Española y Audax italiano, que se enfrentaban a nuestro “Lister Rossel”.

Recibió reconocimientos diversos en esta ciudad, y a nivel regional, la Condecoración al Mérito por sus servicios a su desarrollo (1999).

No solo el fútbol fue su pasión; ya que desde muy joven integró las series menores del Club “Arturo Prat”, fue uno de los fundadores de la Asociación de Árbitros. Con otros linarenses rescataron la Piscina del Estadio, formando la Asociación de Natación con el respaldo del Depto. de Deportes del Estado y en Santiago, se daba tiempo, para representar como delegado ante las Federaciones de las Asociaciones de Fútbol, Básquetbol, Ping Pong, Box y Natación.

Como sea, Deportes Linares es nuestra carta de presentación nacional, que excede el ámbito provincial y su patrimonio es ese, además de unos terrenos que posee en el sector poniente de la ciudad para levantar allí un Estadio, que por acuerdo de este Club deberá llamarse Gustavo Nuche Cañón, como una forma de hacer justicia a su labor deportiva.

En algún momento señaló: “debemos levantar económicamente al Club, que nos representa a todos; pues no es estimulante identificarnos en la Tercera División, para salir de ella, tal como nuestros fundadores lo hicieron, cuando se llegó a la segunda división de ascenso”.

D. Gustavo siempre vio lo positivo de cada situación, aunque fuera calamitosa.

Gracias, estimado D. Gustavo, por todo y, por tanto. Gracias, finalmente a su familia, porque gracias a ella, ni siquiera el fútbol, tendría sentido. Se le recordará como el mejor.

Sra. Eugenia, su esposa; Juan Carlos, su hijo, y a sus 4 nietos y 2 bisnietos, reciban el consuelo ante la partida del ser querido; que sus lágrimas sirvan para que no se marchiten las flores que adornan su partida.