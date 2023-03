Opinión 03-03-2023

Ha partido la voz de la sombra (Primera parte)



(Germán Gorosito, Argentina)



El pasado 24 de febrero, a las 21.50 horas de Argentina, partió de este mundo Horacio Bascuñán. Su compañera de vida Elena Obregón, que hasta el último minuto estuvo a su lado, fue su pilar junto a su hija Devra, en la lucha por reclamar el abandono que las instituciones del Estado, hacen con quienes más lo necesitan.

Un silencio espeso cubrió la ciudad de Neuquén capital, y una bruma de tristeza nos golpeó profundo el pecho. Los ríos detuvieron su marcha por un instante, para que las aves pudieran llevar la noticia a todo el cielo de la Patagonia.



Horacio, el poeta, había partido de su Linares natal, escapando al fusil y a la tortura, en aquel frío 11 de setiembre de 1973, en que Chile recibía un golpe de Estado de los más cruentos y letales de la región.

Desde niño tuvo una gran curiosidad por los libros y las palabras, en la escuela logró lucirse con sus discursos y recitados.



Creo que desde la primaria se me hizo una especie de fama de poeta,

no solo porque me gustaba leer y escribir, sino porque también me interesaba

pararme frente a los demás y con mi propia voz dar a conocer

algún texto, por ejemplo, sobre la gesta de Iquique, como fue la primera vez que me subí al escenario en un acto de la escuela.

Yo creo que es un oficio en el que nunca me sentí escritor, nunca

pensé ser escritor, nunca planeé serlo. Este oficio en mí se fue dando.

Es un oficio donde el hallazgo es encontrar cosas que uno no pensó

desde un principio, es tal vez encontrar las palabras para algo que uno

traía dormido.1



Uno de sus tíos trabajaba en el diario El Heraldo, de su ciudad, y fue quien lo acercó al mundo de las letras.

Horacio fue un estudiante excelente, y pronto se unió al grupo MÁS ,que estaba formado por poetas, artistas,lectores, y que además realizaban actividades culturales en la comunidad. El grupo MÁS juntaba a Jorge Yáñez Olave, Horacio Bascuñán y otros compañeros que dedicaban horas a las actividades culturales en torno a los derechos humanos, la denuncia, siempre con la poesía como principal arma.



Horacio va sumando su militancia y haciendo más activa su participación, en lo previo a la llegada de Allende a la presidencia. El día que gana Allende, es recordado por Horacio como épico. Allende habló desde un balcón sobre la Federación Universitaria, que juntaba estudiantes y militantes de pensamientos de izquierda. En un discurso emocionante para Horacio, que lo vivió en su ciudad de Linares, donde estaba la sociedad dividida, y que lo recuerda con sus ojos empañados, como buscando en algún horizonte perdido las palabras del Chicho.





Horacio conoce también a Allende, y puede presentarse y cruzar palabras, ya que tenía entre sus tareas la organización de los actos públicos en la municipalidad de Linares.



Recuerdo que se presentaba Allende con un atril de madera, donde se tomaba firmemente con las dos manos. En el piso del escenario, debajo del atril, había una caja de violín con una ametralladora para cualquier situación que se pudiera dar.

Yo estuve cerca de él por trabajar en el municipio y nos encargábamos de organizar la visita desde el protocolo que se llevaba adelante en los actos.

Era un hombre bueno pero firme, muy querido por el pueblo y muy odiado por lo que decía, por lo que planteaba. La Oligarquía sentía asco por Allende. Pero el pueblo detenía todo para escucharlo. 1



Horacio conoce a Fidel Castro, quien recibe a un grupo de artistas y militantes. Lo define como alguien de gran presencia, alto, seguro de sus convicciones, que todo lo observa y todo lo escucha. Un hombre que impone una imagen gigante, desde el momento en que aparece. En esa reunión tan esperada por todos, Fidel se dedicó a intercambiar conceptos sobre los medios de producción que la geografía chilena presenta, en particular en la ciudad de Linares. Y les pregunta a todos los presentes:



—¿Y ustedes, qué producen en Linares?

En ese momento estaba vigente la industria de la betarraga.

—Hacemos azúcar de betarraga, remolacha.



Fidel dice a modo de broma —¡Cuidado, no queremos competencia

con la venta de azúcar en Cuba!

Después nos comenta sobre cómo pusieron en marcha la industria

en su país, cómo fueron mejorando sus métodos y su organización en el

trabajo, y todo lo que teníamos para aprender los chilenos de nuestra

propia experiencia.

El trabajo que debíamos hacer con la gente, todos debíamos ser ahora

revolucionarios, parte de la revolución, nadie afuera.

Finalizando la conversación, que duró unas dos horas, y en la que

el comandante recorrió distintos aspectos de la post revolución, de la

puesta en marcha de un nuevo país, en producción, Fidel dice:

—Bueno me despido y les pido que por favor me escriban cartas,

es fácil, simplemente envían un sobre a Cuba a mi nombre, todos me

conocen ahí.1



En los momentos previos al golpe, durante la huelga de camioneros que no cesa, y donde todo tipo de transporte queda bloqueado.