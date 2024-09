Opinión 04-09-2024

Habilidades comunicativas: fundamentales para futuros profesores de Educación Física



Sylvia Ochoa Académica Escuela de Pedagogía en Educación Física Universidad de Las Américas

Las habilidades comunicativas se erigen como un eje central, en el mundo académico. No solo facilitan las interrelaciones sociales y la adquisición de aprendizajes en diversas áreas, sino que también potencian el razonamiento y la comprensión del mundo, capacidades cognitivas fundamentales para el desarrollo personal y profesional. Sin embargo, en muchos casos no se ejercitan de manera óptima durante la educación escolar debido a factores psicosociales y estructurales. Por ello, su abordaje y mejora durante la formación inicial de los profesionales se torna crucial.

Cuando se habla futuros profesionales de la educación, quienes deben promover el desarrollo de estas habilidades en sus estudiantes, la competencia comunicativa adquiere un protagonismo aún mayor. Investigaciones en el campo de la psicología de la educación destacan la importancia del aprendizaje dialógico, que otorga un papel central a los procesos de interacción y uso del lenguaje. En este sentido, la gestión del aula como espacio de comunicación y relación interpersonal se postula como una de las funciones primordiales del profesor eficaz.

En el área de la Educación Física, las destrezas comunicativas cobran una relevancia particular debido a la naturaleza colaborativa y social de la profesión. La comunicación efectiva de los docentes es imprescindible para la resolución de conflictos, siendo la Educación Física un entorno idóneo para su tratamiento. Además, la perspectiva comunicativa del aprendizaje valora las relaciones entre todos los agentes educativos, fomentando diálogos igualitarios que conducen a formas de colaboración que incrementan los resultados.

A pesar de la relevancia de lo anterior, el manejo de las competencias comunicativas por parte de los estudiantes de Pedagogía en Educación Física no siempre es satisfactorio. Estudios indican que, aunque pueden tener un dominio aceptable en la expresión escrita y la conversación, la comunicación oral y la argumentación son menos logradas. Esto resalta la necesidad de incorporar en los planes de formación, técnicas y estrategias de comunicación efectivas que fomenten el desarrollo de la competencia comunicativa de los futuros docentes.

Mejorar estas habilidades en los estudiantes universitarios de Pedagogía en Educación Física es esencial para formar profesionales competentes que puedan interactuar de manera efectiva en diversos contextos educativos y sociales. Estas habilidades son la base para un aprendizaje significativo, la resolución de conflictos y la creación de entornos educativos más inclusivos y colaborativos.