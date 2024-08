Opinión 01-08-2024

HABLANDO DE EDUCACIÓN

(José Vargas Vega, ex Seremi de Educación)

En la misma línea de artículos anteriores quiero invitarlos de nuevo a conversar, esta vez vinculando el tránsito o camino de vuelta de la administración de la Educación al Ministerio de Educación .- Tratando de ser lo más objetivo posible, diremos en algunos aspectos y en comunas varias, hubo logros importantes en infraestructura, en apuestas interesantes para mejorar actividades extracurriculares, nacieron Orquestas Juveniles, Coros Filarmónicos destacados, Coros del Magisterio, Grupos Folclóricos, Grupos de Teatro Infantil, logros de aplaudir en disciplinas deportivas como Atletismo, etc, etc….

Todo lo anterior y es indiscutible es necesario para la formación del niño y joven estudiante. -

Entonces había que revisar donde fue más notorio el déficit de esta decisión inconsulta en el pasado. -

Y claro la vuelta a la Admiración del estado es tratar de recuperar el valor que la sociedad mayoritariamente le asignaba a la Educación Pública, desde la Escuelita Básica con número, a los Liceos emblemáticos y Universidades 3 o 4 de innegable tradición, por sus profesionales egresados de esas casas de estudio.-

Entonces diríamos hay una apuesta a recuperar ese “Emblemático Prestigio” de esa Educación, siempre teniendo a la vista al frente también estaban las Instituciones Educacionales de Iglesias diversas, de corporaciones, incluso empresariales destinadas a preparar para la vida laboral.- Pero la inversión mayor tanto en recursos como la cobertura era misión del estado.- Habla claro de una competencia sana, entre las instituciones educacionales y eso nunca fue un problema ni ocasionó dificultades mayores.-

Si tuviéramos que establecer un símil, sería como la discusión que a partir de un planteamiento hecho por un alto ejecutivo de la televisión planteaba estos días sobre las comunicaciones. Es cierto es necesario la existencia de un medio estatal financiado con los medios privados que quieran y en democracia, tienen derecho a existir. La competencia no hace daño, serán los profesionales (periodistas fundamentalmente) que alcancen mayores éxitos.- Y ahí el tema de la formación profesional juega un papel preponderante concluyendo entonces también la Educación para mejorar y recuperar el sitial que la sociedad espera, no hace mal la existencia de una educación fiscal con la competencia de instituciones privadas destinadas ambas a mejorar los rendimientos académicos.-

Pero aquí, una atrevida propuesta que solo con el propósito de instalarla como un convencimiento después de vivir ambos procesos, no cabe duda tal como los buenos periodista mejoran las comunicaciones, en los medios responsables (de prensa, radio y televisión) y no en las redes sociales, puesto en los medios, están obligados a responder por sus trabajos, haciendo periodismo investigativo, con objetividad, socializándolos así lo hacen las instituciones formadoras de esos profesionales. Del mismo modo aspirar a mejorar la educación en su integralidad, no tan solo puede esperarse sea con una administración más eficiente de los recursos, si no va aparejada con una decisión que la comunidad debe reclamar al estado, este, debe recrear las instituciones formadoras de los profesionales de la educación hoy en manos de las diversas universidades.-

Entonces junto con la decisión en marcha del retorno de la educación en los niveles de Pre Básica, Básica y Media a los SERVICIOS LOCALES DE EDUACIÓN (SLEP) debe hacerse cargo este, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de la urgente recreación de una INSTITUCIÓN ESTATAL que forme profesionales que conociendo las dificultades escolares diversas, asuman con convicción, vocación y cariño las dificultades de estos tiempos para conducir y estimular aprendizaje a los niños de estos tiempos, reconocemos tan distintos, con tantos estímulos y déficits que en el pasado no estuvieron o llegaron al aula.-