Opinión 30-05-2023

HABLANDO DE EDUCACION



José Vargas vega

Profesor Normalista, Magister en Educación.





Puesto en el otoño del año calendario, las actividades se ajustan al periodo existencial de nuestros cercanos, de los mismos que caminamos historias parecidas , hombres y mujeres que defendimos ayer y tan convencido estábamos y estamos, la educación era , es y será la mejor herramienta para contribuir desde la escuela y con fuerte compromiso de la familia , el mejor medio , sino el único ,para ayudar al crecimiento de la persona, socializándola y desde pequeño el alumno vaya comprometiéndose a valorar el crecimiento colectivo, incorporando los valores, de cooperación ,respeto , solidaridad, compromiso, buscando su crecimiento individual en las actividades productivas que más le convoque su libre albedrio, asumiendo, toda actividad a emprender estará siempre rodeada de un listado de derechos y deberes!!!

Cada día observamos esos mismos maestros cuya preparación fueron aquellas “”viejas instituciones formadores de docentes”, las dificultades que hoy se enfrentan en los colegios , cualquiera sea su identidad institucional, municipalizado, particular subvencionado, privado, la crisis social de nuestro entorno se introdujo en la escuela y la sala de clases.-

Podemos convenir son variadas las razones de esta crisis social con la que debe convivir la institución educacional, podríamos concordar es sanitaria, es política, es la convivencia comunitaria, es la convivencia de los hogares, de los lugares de trabajo, etc etc....lo cierto es que las “”consecuencias serán culturales”” aún lejos de poder cuantificar su profundidad.-

Volviendo eso si a nuestro convencimiento explicitado al inicio de esta columna, lo que hasta aquí se ha sostenido es lo común de nuestras conversaciones cotidianas, la escuela , la institucionalidad educacional , deberá hacer frente cuanto antes mejor, con las transformaciones necesarias , a esta demanda social urgente, para acercarse aquella vieja aspiración social de “”mente sana en cuerpo sano..””” logrando así mejorar las relaciones de poder al interior de las instituciones complejas como las educativas y las de representación política, ese objetivo alcanzado dará tranquilidad y fortalecerá a los miembros de la comunidad escolar ,para cumplir del mejor modo la tarea encomendada , justificando en ese momento la evaluación del sostenedor o representante legal y la evaluación social de la comunidad, razón de su existencia.-

Sin temor a sostener hay recetas viejas que para esta sociedad convulsionada ,de los tiempos actuales, pudieran a lo mejor ser la respuesta para enfrentar estas urgencias estos retos y que no pasa por la incorporación insisto de nuevas tecnologías este cambio cultural implica desafíos y nuevos énfasis en los ámbitos curriculares, de la organización educacional .-De ese desafío inmediato hablaremos en columnas venideras, la des municipalización, o la creación de los SERVICIOS LOCALES DE EDUCACION PUBLICA, (SLEP),la urgencia de considerar cambios curriculares en la educación, en todos los niveles, en las diversas modalidades, aceptando los cambios sociales apuran a fortalecer la investigación ,para mejorar el conocimiento, la cultura y nuestros modos de relacionarnos.-



La urgencia de asumir estos retos, debe la escuela entender este cambio cultural instalando nuevos énfasis para enfrentar estos desafíos sociales, dándose la institución una nueva organización que privilegie las formas de enseñar y aprender.-

Una vuelta de la Educación a la administración Publica obliga a revisar muchos aspectos, de orden administrativo, financieros no cabe duda , sin embargo el objetivo final y más urgente, es que vuelva la educación pública a ser aquella que impregnó valores a los jóvenes de ayer que significo una formación de un ciudadano que acogiera los temas globales y locales con mayor énfasis, lo haga con responsabilidad y sentido colectivo, la valoración de la participación , la tolerancia, la convivencia pacífica, rechazo al egoísmo social, la centralidad del desarrollo emocional de los estudiantes …siendo urgente todo lo anterior nada será posible si las instituciones formadoras de los docentes de aulas y directivos no incorporan a la brevedad estas urgencias , tanto para abordar las necesidades actuales como las futuras , sobre todo teniendo a la vista de instalar e incrementar mayores y necesarios niveles de coherencia entre las políticas públicas y los objetivos que la sociedad espera del sistema educacional.-