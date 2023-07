Opinión 19-07-2023

Hablando de Educación



José Vargas Vega

Profesor Normalista, Magister en Educación



Lo normal de nuestra Columna hasta hoy fue tratar de entregar nuestra opinión con ,propuestas , visiones, literaturas de distintos pedagogos tanto del pasado como otros de estos tiempos.-Atrevernos a mirar los acontecimientos fuera de la sala de clases, y de la organización educacional, es una posición cómoda al decir de algunos, atrevida según otros, ””exposición sin sentido”, para que ¡!!??? Breve respuesta …mientras haya posibilidad de aportar en esta arena o espacio tan conocido en varias décadas, con alegría, lo seguiremos haciendo.- En lo puramente docente, también en el desafío de la administración ( estábamos en el sistema, cuando el sostenedor mayoritario en el país era el Ministerio de Educación….y vaya Ud.- hoy después de casi 40 años asistimos al termino de esa experiencia, y vuelve la Educación mayoritariamente al Ministerio y nacen los SERVICIOS LOCALES DE EDUCACION!!!))).-

Sin embargo hoy nuestro comentario será para compartir con Uds.-pinceladas de una Ceremonia importante realizada el martes 11 de julio en la casa Central de la Universidad de Chile.-

Efectivamente invitado por Penguin Random House, Grupo Editorial, asistimos al solemne Lanzamiento del Libro que iniciara escribiendo en 1974 el Ex Presidente de la Republica Don PATRICIO AYLWIN AZOCAR, titulado “”LA EXPERIENCIA POLITICA DE LA UNIDAD POPULAR 1970-1973.-

La solemnidad del acto no fue impedimento para expresar nuestra sincera alegría en cientos de abrazos con líderes históricos de los partidos políticos comprometidos con aquella parte de la historia de Chile .-Y claro allí estaba la familia AYLWIN –OYARZUN,.MATA-AYLWIN ,como anfitriones de los concurrentes encabezados por el Presidente de la Republica y los presentadores del Libro, Profesor CARLOS PEÑA Rector de la Universidad Diego Portales y la ex presidente de la Republica Sra. MICHEL BACHELET.- El moderador de la Ceremonia fue el Periodista Iván Valenzuela.-

Es necesario destacar el Discurso introductorio estuvo a cargo de la RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE ROSA DEVES , quien destaco que estas memorias del ex -alumno y luego Profesor emérito de esa casa de Estudios , hombre público Senador y Presidente de Chile, la institución Universitaria lo celebraba como un hecho propio y valioso para la historia de Chile.-

El libro tiene 740 páginas, lo comienza a escribir en el año 1974, suspende este trabajo dado que estima Don Patricio los hechos estaban “”ocurriendo y sería bueno mirar con más distancia para relatarlos, con serenidad y madurez…lo retoma en 1976 alcanzo este esfuerzo hasta 1978 tiempo en el que ya tiene el borrador de los primeros 7 capítulos.- Luego convencido el régimen se mantendría por mucho tiempo se incorpora al Grupo de los 24, la vicepresidencia del Colegio de Abogados , retoma la escritura de lo que el llama “”el famoso libro””” pero más aún el reencuentro con los “demócratas”, se empieza a generar entre los dirigentes sociales, sindicales, de colegios profesionales ( ahí debo subrayar la participación de los profesores de Chile en su organismo Colegio de Profesores , dado en las primeras elecciones democráticas realizadas 10 Docentes del país asumimos con OSVALDO VERDUGO la conducción del gremio))) las organizaciones políticas resurgen con sus dirigentes , luego el triunfo del NO y la Presidencia de Chile.-

Recién en la quietud del retiro , en su entorno familiar DON PARICIO AYLWIN retomo lo escrito sobre la Unidad Popular , no obstante el tiempo transcurrido no hizo correcciones a los borradores, ordeno sus ideas y continuo la redacción de su visión de lo sucedido, estos capítulos cierran con hechos hasta 1972.-

El autor narra los dilemas que le correspondieron encarar durante el gobierno de Salvador Allende describe y analiza el accionar del partido Demócrata Cristian, critica los excesos tanto de la izquierda revolucionaria como de la extrema derecha, el clima de violencia, el paro de octubre de 1972, las elecciones parlamentarias de 1973 y otros episodios decisivos , como el dialogo con el gobierno y su última conversación con Allende antes de la tragedia.

Es un documento histórico y una obra indispensable que aporta información valiosa medio siglo después con sus luces y sombras de la vía chilena al socialismo.

Los últimos 6 capítulos son recopilaciones de los sucesos hasta el 2000 aproximadamente ,colaboraciones de su hija Mariana y algunos ayudantes quienes prepararon textos preliminares, que le permiten al autor redactar los últimos seis capítulos de esta obra, que resume alrededor de 40 años de nuestra historia.- De los vaivenes de la Democracia, de la transformación del país , en sus aspectos naturales, la economía, el desarrollo , logrando lo más difícil dar los pasos , lentos tal vez, así como él lo sostuvo muchas veces ,,””avanzando en la medida de lo posible””!!!