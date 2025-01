Opinión 10-01-2025

Hablando de Educación (José Vargas Vega, ex Seremi de Educación) “La Educación es el arma más poderosa Que puede usarse para cambiar el mundo” N. M.-



No obstante enero y febrero nos muestran salas y establecimientos educacionales cerrados, los alumnos en vacaciones, las familias pareciera en otros temas , sin embargo hay momentos vitales para un número importante de jóvenes estudiantes, esta vez 256.134 rindieron la prueba de acceso a la educación superior (PAES) número incrementado en un 1,7% más que la anterior ,-

De este total de alumnos que rindieron la prueba 231.006, resultaron habilitados para ingresar a diversas instituciones de Estudios Superiores.-No todos a las carreras que ellos y/o la familia esperaba ,puesto eso está en directa relación con las exigencias de cada Institución y carrera .

Luego de estos resultados son diversas las miradas y opiniones .-Unas por ejemplo destacan la cantidad de alumnos egresados de un establecimiento del 4º medio que alcanza los puntajes necesarios para continuar estudios Superiores, otros la cantidad de alumnos egresados de un establecimiento de enseñanza media que logran ubicarse en los 100 mejores PUNTAJES NACIONALES.-

Todas las miradas interesadas más que en lo medular, me atrevería a decir se sitúan en los titulares que logren promocionar “”al establecimiento de mejor rendimiento que sirva para el ranking”” utilizándolo mañana como oferta para lograr mayor incremento en la matricula!!!Es preocupante esa mirada , puesto que la aspiración social es con certeza ,esperar que estas pruebas se centren en medir las habilidades y competencias de los estudiantes más que solo el conocimiento, es decir, tanto el “”saber”” como el “saber hacer”.-

Entonces estas mediciones serán muy necesarias para sostener las políticas públicas implementadas en los últimos años .-De ahí se puede deducir esta vuelta atrás por decirlo de algún modo de la administración de la educación del país.-No podía por más tiempo mantenerse el inmenso gasto hecho por el Estado para mejorar los rendimientos de la Educación Administrada por 341 municipio, cuando queda en evidencia por ejemplo que de los 100 mejores establecimientos en los puntajes nacionales UNO SOLO ES COLEGIO PUBLICO(MUNICIPAL) el resto 99 son Colegios Particulares y subvencionados!!!

Entonces se puede deducir que además de la subvención regular por alumno que el estado implementa, se crea la ley “SEP” 20.248 entregando recursos o subvención especial preferencial para focalizarlo en la atención de alumnos prioritarios para ayudar a la nivelación de quienes tienen algún grado de dificultad en sus aprendizajes ,en vigencia a partir del año 2008, no ha dado los frutos esperados. Luego en el año 2013 se aumentan los recursos para justamente ayudar a los establecimientos municipalizados, a mejorar la entrega de diversas herramientas destinadas a mejorar los aprendizajes dado que a esa altura (10 años atrás ) se observa a la educación pública /municipalizada, debe recibir sin discriminación a todo joven que necesite la educación para abrirse camino y hacerse un mejor futuro!!

La conclusión si bien puede decirse ,simple, pero cuanto de la ley SEP se invirtió verdaderamente en lo técnico pedagógico???

Por último y solo hemos hablado de dos leyes importantes incorporando el programa FAEP del año 2013 estos recursos siempre debieran haber tenido como función vital el propósito de su fundamentación..”” recursos o fondos para el apoyo de la educación pública””…..Todo lo anterior justifica plenamente la decisión en la actual implementación de la ley 21.040 que genera la instalación de los SERVICIOS LOCALES DE EDUCDACION PUBLICA, esperamos por las generaciones venideras que este sistema recobre los viejos estándares del pasado ,haciendo tal vez un aporte y como es muy personal , lo dejo aun para discutir, LA NECESIDAD IMPERIOSA DE GENERAR TODA UNA MIRADA PARA LA EXISTENCIA DE UNA SOLA INSTITUCION DEL ESTADO DESTINADA A LA FORMACION INICIAL DOCENTE….pongámosle el nombre luego, pero una ley con los serios propósitos de mejorar la “”calidad de la educación pública en el país,”” no tan solo se arregla con mejorar la administración de los recursos ,sino va acompañada del personaje más importante …EL DOCENTE EN EL AULA … y la FAMILIA …esa conjunción hará posible buenos resultados individuales y colectivos!!! Ambos tan urgentes para una vida social esperanzadora!!!