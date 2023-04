Nacional 12-04-2023

Hacia un Modelo de Ciencia Abierta para el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Dr. Sergio Hernández, Dra. Xaviera López-Cortes y Dr. Juan Luis López, investigadores del Laboratorio de Sistemas Inteligentes e Ingeniería de Datos Multidisciplinar de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule.



Recientemente, un grupo de expertos y altos ejecutivos de empresas tecnológicas firmó una carta donde se solicita una pausa de 6 meses en la investigación y desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA). Esto por considerar que esta tecnología se encuentra en una carrera fuera de control y que potencialmente podría convertirse en una amenaza para la humanidad.

Esto ha quedado de manifiesto cuando se liberó el programa ChatGPT. Este es un software de IA para el procesamiento del lenguaje natural desarrollado por la empresa OpenAI y que cuenta con el respaldo de empresas grandes como Microsoft. ChatGPT puede responder a preguntas en múltiples lenguajes, de forma que es muy difícil distinguir si la respuesta fue generada de manera artificial o natural. Millones de personas están usándolo desde su lanzamiento en noviembre del 2022 y ya hay países que han bloqueado su acceso por las preocupaciones de privacidad y protección de la propiedad intelectual que genera.

En el contexto de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la investigación en IA se considera como un pilar clave para el desarrollo e innovación ya que permite no solamente el descubrimiento de nuevo conocimiento en esta materia, sino que también podría dar respuesta a múltiples desafíos actuales en salud, agricultura y medioambiente entre otros.

Por lo tanto, si pensamos en pausar la investigación en IA, lo que estaríamos frenando en realidad es el nuevo conocimiento y no los potenciales usos malintencionados de la tecnología. Las empresas de base tecnológica y los laboratorios de investigación debieran promover los principios de la ciencia abierta para garantizar la transparencia y la ética en el desarrollo de la IA. Si no tenemos acceso a los datos o los detalles de los modelos subyacentes detrás de una tecnología como ChatGPT, entonces es muy difícil que podamos contribuir a mejorar y entender los sesgos y las falsas expectativas que surgen naturalmente cuando una tecnología transformadora como esta escalan de manera exponencial.