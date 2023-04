Nacional 16-04-2023

Hallazgo de huevos del mosquito que transmite el zika y dengue en Los Andes: Experto advierte que podría "volverse endémico"



El jueves, la seremi de Salud de Los Andes, Lorena Cofré, junto con el delegado provincial de la zona, Cristián Aravena, dieron a conocer una serie de medidas para la detección y control del mosquito Aedes Aegypti, luego que en el sector de El Sauce se hallaran huevos de este insecto, capaz de transmitir enfermedades como el zika, dengue, chikungunya y la fiebre amarilla.



"Primero queremos dar una señal de tranquilidad porque hoy no hay dengue en nuestra región. El dengue se transmite únicamente si es que el vector, particularmente este mosquito, se contagia y de ahí lo transmite a otra persona. Lo que hemos detectado es la presencia positiva del vector en algunas zonas cercanas al camino internacional, a esta información le estamos haciendo el seguimiento oportuno, y la vigilancia epidemiológica", dijo la seremi. En esa línea, la autoridad explicó que se están haciendo capturas, con trampas para los huevos que las hembras están poniendo, además de un seguimiento respecto de los lugares donde pudieran estar los mosquitos. Además, llamó a la ciudadanía "a que no acumulen agua en ninguna de las condiciones, tengan cuidado con el agua que le están dando a los animales, como gallinas, animales de criadero, entre otros, y es importante que las aguas no se acumulen más de dos días y que estén en constante renovación. Hay que recordar que el mosquito vive principalmente en las aguas estancadas". "Podría volverse endémico" El médico infectólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, planteó que el hallazgo de estos huevos podría ser indicador de que este mosquito está estableciendo colonias en ciertas zonas del territorio de Chile continental y que su presencia en ellas podría transformarse en endémica.