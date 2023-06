Nacional 25-06-2023

Hallazgo de una especie canina que habitó el desierto de Atacama hace 14 mil años revela cambios del clima en la zona

Científicos de distintos países, liderados por expertos de la Universidad de Tarapacá, lograron identificar que los restos de un animal encontrado en una obra en el desierto de Atacama corresponde a una especie antepasada de los perros que conocemos en la actualidad. El estudio –resultado de un proyecto Fondecyt- tuvo diversas fases desde que una empresa constructora dio cuenta del primer hallazgo: trabajo de campo, conservación de los restos, análisis, identificación de la especie, entre otras. Se trató de un trabajo colaborativo en que científicos de diversas instituciones contribuyeron para alcanzar la conclusión de que se trataba de restos fósiles de un cánido asignado al nombre científico de aenocyon dirus. Este hallazgo fue publicado recientemente en el Journal of Vertebrate Paleontologye por los investigadores Francisco Caro, Rafael Labarca, Francisco Prevosti, Natalia Villavicencio, Gabriela Jarpa, Katherine Herrera, Jacqueline Correa-Lau, Claudio Latorre y Calogero M. Santoro. Los restos consisten en una extremidad posterior izquierda parcialmente completa, expuesta por efecto del viento y que fue descubierta en la Quebrada Maní, en la Pampa del Tamarugal. El artículo, titulado "First record of cf. Aenocyon dirus (Leidy, 1858) (Carnivora, Canidae), from the Upper Pleistocene of the Atacama Desert, northern Chile", constituye el primer registro para Chile de un taxón del "Clado Canidae de Norteamérica". El director del proyecto, Calogero Santoro, explicó que además del hecho mismo de la identificación de los restos de esta especie, este hallazgo tiene implicancias relevantes porque evidencias de carnívoros o de depredadores como este cánido es super escasa en América y en Sudamérica en particular y más aún en Chile y en el Desierto de Atacama. "Y más que el hallazgo en sí mismo, este descubrimiento tiene que ver con un ecosistema que hoy día no existe y que cuesta muchísimo imaginar que alguna vez existió en este ambiente, que hoy día es totalmente extremo ya que la Pampa del Tamarugal tiene condiciones extremadamente áridas", afirmó Santoro.