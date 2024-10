Social 30-10-2024

Halloween Sin Accidentes: Recomendaciones para una celebración segura

● Dulce o truco, pero siempre con precaución. Denis Miller, experto en prevención de Mutual de Seguridad, ofrece sugerencias para disfrutar este Halloween de manera segura. Desde la selección de disfraces adecuados hasta la supervisión de la seguridad en las calles y en la decoración, asegúrate de que la celebración sea memorable y libre de incidentes.

Se acerca un nuevo fin de semana largo, pero esta vez el motivo de la celebración es Noche de brujas, festejo que tiene como protagonistas a los más pequeños del hogar, quienes junto a amigos y familiares recorrerán las calles de nuestro país pidiendo dulces. Pese a la emoción que generan este tipo de festividades, siempre hay que pensar en la seguridad y prevención, no solo para los niños y niñas, sino que para toda la familia.

Bajo este contexto, Denis Miller, experto en prevención de Mutual de Seguridad entrega diversas recomendaciones para evitar accidentes de cara a una nueva celebración de Halloween en nuestro país.

Para el recorrido:

● Asegurarse que los niños vayan siempre acompañados de un adulto responsable.

● Planificar la ruta por un vecindario con casas conocidas y bien iluminadas.

● Es importante que los niños tengan claro que no deben entrar a ninguna casa.

● Enseñar a los niños que caminen y no corran, y que lo hagan sólo por las veredas.

● Procurar que no crucen la calle intempestivamente, sino por los cruces peatonales establecidos.

● Tener una fiesta para sus niños y algunos amigos puede reducir sus preocupaciones de seguridad en el exterior.



Los disfraces:

● Usar maquillaje hipoalergénico para niños y evitar que entren en contacto con los ojos.

● Evitar el uso de máscaras sin ventilación, así como capuchas con cordones en la zona del cuello y accesorios con lazos, sobre todo en niños pequeños.

● Comprar trajes, máscaras y accesorios con materiales no inflamables. Aún así, mantenerse alejado de las fuentes de calor por el riesgo de inflamabilidad. El uso de velas o antorchas, como parte del disfraz, se puede suplir con una linterna.

● Evitar usar trajes holgados, o zapatos y máscaras grandes que puedan generar caídas.