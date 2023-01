Crónica 29-01-2023

Hantavirus: Cepa Andes preocupa por su alto nivel de contagio y letalidad



- En Chile y Argentina se encuentra la cepa Andes, única variante que es transmitida de persona a persona y que expertos alertan que podría generar un potencial riesgo epidémico, colapsando el sistema de salud pública si no se toman las precauciones



Llegó el verano y con ello las vacaciones y los viajes. Comienza la gran afluencia de gente a distintas regiones del país, lo que también provoca que más personas estén expuestas a las infecciones que propagan los ratones colilarga, portadores del Hantavirus. A fines de diciembre se produjo el primer fallecimiento de la temporada, es por ello que las autoridades comenzaron con los llamados a evitar los contagios para el verano 2023, que según el Instituto de Salud Pública (ISP) este virus tiene “una letalidad promedio en los últimos 5 años de un 28%”.



En este contexto, la startup chilena de biotecnología AdClean, cuenta con una innovación capaz de prevenir el “Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus” y que podría evitar los graves riesgos producidos por Hantavirus. Esto, a través del producto “AdUltra” que elimina el virus al instante de superficies y ambiente, y a diferencia de otros desinfectantes, no es tóxico, es totalmente inofensivo para las personas y ecosistemas. Dicho producto está avalado por un estudio realizado por el Laboratorio de Bioseguridad de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



Según Alfonso Prieto, Médico Investigador en Infectología y Microbiología Clínica miembro de la American Society for Microbiology y American College of Physicians, “es de alto impacto, muy efectivo para el sistema de salud pública que AdUltra pueda inactivar el Hantavirus al instante, especialmente evitar la propagación de la cepa Andes, una variante del Hanta, que se encuentra en Chile y Argentina, única cepa que es transmitida de persona a persona y que tanto nos preocupa por la propagación que puede causar. Es una ventaja que tiene AdClean que no tienen otros desinfectantes”.



Por su parte, el CEO de AdClean, Mauricio Navarrete, señaló que “se debe tomar conciencia sobre este virus que es mortal y que no tiene tratamiento, por lo que es clave la prevención de esta enfermedad y desinfectar es la única solución para no contagiarse”.



El Hanta es una enfermedad que se transmite desde los roedores a los seres humanos a través de la inhalación de aerosoles que provienen de las heces, orinas y salivas de estos animales infectados. El virus está presente entre la región de Coquimbo hasta Aysén y puede llegar a producir problemas respiratorios y compromiso cardiaco.



Las recomendaciones básicas para evitar el contagio son ventilar y desinfectar suelos y superficies antes de instalarse en lugares cerrados, además mantener la comida en envases sellados, así evitamos que los roedores se quieran acercar.

El cuadro clínico del Hanta se suele confundir con los de un resfriado normal, es por eso que es necesario saber identificar muy bien cuando estamos en presencia de este peligroso virus. Los síntomas más comunes son los siguientes: fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, aflicción estomacal, vómitos y diarrea.