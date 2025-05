Política 18-05-2025

Harold Mayne-Nicholls intensifica agenda en Región del Maule para reunir firmas para su candidatura presidencial

El ex presidente de la ANFP y ex director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, intensifica su despliegue territorial por el país, de cara a reunir las casi 36 mil firmas necesarias para inscribirse como candidato presidencial independiente en la papeleta para el próximo proceso electoral del 16 de noviembre de este año.

Mayne-Nicholls, en conversación con Diario EL Heraldo, indicó que “queremos convocar a las personas a sumarse a esta opción, que se construye desde el mundo independiente, con su firma de patrocinio. Patrocinar no es votar. Solo nos permite estar en la papeleta presidencial como opción independiente. Y lo pueden hacer en patrocinantes.servel.cl, con su clave única, correo electrónico donde llegará un código de verificación”.

Sobre propuesta para regiones y zonas como la Provincia de Linares, precisó que “tenemos que generar las condiciones para fortalecer la generación de empleo, avanzando también en la formalización del trabajo, ya que la informalidad precariza a las personas”.

El hoy precandidato presidencial, Harold Mayne-Nicholls, estuvo por esta zona hace unas 2 semanas. Y ahora, se estima un nuevo recorrido por el Maule, para el martes 20 de mayo.