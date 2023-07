Nacional 27-07-2023

Hasta 30 grados en la zona central: Proyectan temperaturas inusuales para el fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile (Meteochile) proyectó hasta 31 grados Celsius para la zona central para este fin de semana.

Dicha temperatura se registraría este viernes en Combarbalá, Región de Coquimbo, y anotaría 30 el sábado y 28 el domingo. Mientras que en Vicuña se esperan 30 grados Celsius el viernes, 29 el sábado y 28 el domingo.

En el caso de la Región de Valparaíso, la máxima esperada bordeará los 20 grados el viernes y el sábado y los 19 el domingo.

En la Región Metropolitana, en tanto, se espera una máxima de 23 grados para el viernes y el sábado y en la Región de O Higgins se proyectan 21 grados esos días.

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de Meteochile, explicó a Cooperativa que se trata de un aumento térmico" y señaló que "estas altas temperaturas lógicamente están sobre los valores promedios para la época".

En ese sentido detalló que respecto al fin de semana pasado que tuvo temperaturas máximas "muy bajas", estos 22 grados que se esperan para la capital "se localizan en valores que están sobre el valor promedio".

Lo anterior "no quiere decir que en otros julios no hayamos tenido temperatura alta", dijo, recalcando que las temperaturas máximas en Chile van al alza. Por ello, lo esperado para el fin de semana "no es usual, pero sí se han repetido en otras ocasiones".