jueves 25 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 25-09-2025
    ¿Hasta cuándo?
    Señor director,

    ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que para ser buenos profesionales necesitamos vivir como superhéroes? ¿Hasta cuándo pondremos nuestra salud, nuestras relaciones y bienestar en riesgo solo por cumplir metas imposibles? Según el Estudio de Hábitos Saludables de Mutual de Seguridad, el 60% de los trabajadores duerme menos de 7 horas diarias por estrés y preocupaciones, y el mismo porcentaje ve su salud empeorar año tras año. Esta sobrecarga lleva a un círculo vicioso de agotamiento físico y mental que afecta nuestra vida personal y profesional.
    Es urgente dejar de normalizar este agotamiento y cuestionarnos: ¿qué estamos perdiendo por seguir en esta vorágine? Las empresas y los líderes deben asumir su rol en crear espacios de descanso, flexibilidad y reconocimiento. El bienestar no es un lujo, es una estrategia para una organización sostenible. Necesitamos dejar de exigir resultados a costa de la salud. Es hora de preguntar: ¿qué tipo de organizaciones queremos construir? El cambio empieza con nosotros y debe ser liderado con el ejemplo.

    Nitza Sánchez, gerente general de Dinámicas Humanas y DHumanLab
    Freddy Mora | Imprimir | 48

