Opinión 03-09-2023

¿Hasta cuándo la resiliencia?

Mauricio Zorondo, jefe de operación social territorial de Hogar de Cristo.

Chile, con su diversidad geográfica que abarca desde el árido desierto de Atacama hasta la Antártica, no es inmune a los estragos del calentamiento global. “La ebullición” planetaria, que describió Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

Los aguaceros torrenciales, las sequías devastadoras y los incendios incontrolables, que hemos parecido son claras manifestaciones de un único fenómeno: el cambio climático que, como suele suceder con todo, afecta con mayor dureza a las personas en situación de pobreza y exclusión social.

Recién estamos saliendo de una emergencia climática que dejó cuatro muertos, 56 mil personas aisladas y más de 270 mil casas inundadas y con diversos daños. A estas alturas, ya es sabido que los desequilibrios medioambientales, como la contaminación o los desastres naturales, empujan a los hogares vulnerables a la pobreza y mantienen a los pobres en ella.

Un concepto relevante para abordar estas “nuevas pobrezas” que surgen del calentamiento global y otros “asesinatos” ecológicos es el de la resiliencia, que es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para afrontar situaciones adversas, como desastres naturales o ambientales generados por el hombre. Chile en su conjunto ha puesto a prueba su resiliencia, enfrentando con valentía toda suerte de infortunios.

Pero, ¿hasta cuándo las personas más vulnerables deberán depender de su resiliencia? Si bien ésta sirve para reducir la vulnerabilidad, lo es a costa de su propio bienestar en el largo plazo.

La inequidad en su impacto es innegable: son los más pobres quienes pagan el precio más alto. Chile debe intensificar sus esfuerzos para mitigar este fenómeno, implementando medidas adecuadas a la equidad y a la justicia social, para que las personas no renuncien al cumplimiento de sus derechos fundamentales como forma de “adaptarse” de mejor modo a la contaminación o a los desastres naturales. Hoy el cambio climático no es sólo un problema ambiental, es también un problema de justicia social, y de ese sí podemos hacernos cargo ya.