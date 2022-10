Opinión 20-10-2022

Héctor Brevis Uribe (*Pemuco, 2 julio 1924 +Linares, 17 octubre 2022)

(Manuel Quevedo Méndez)



Antenoche nos llegó la triste noticia del fallecimiento del amigo y colega Héctor Brevis Uribe; al enterarme de ella y tras intentar asimilarla, me vino inmediatamente a la memoria que fue uno de mis entrevistados en el programa “Conversando con…”, de canal 5 TV de Linares.

Colegas de profesión, siempre atento en el saludo diario y la grata conversación. Recuerdo que, al invitarle al programa, para que nos regalara su experiencia de vida y de profesor, inmediatamente señaló: cuándo y dónde. Y ese breve saludo inicial se transformó en una grata conversación televisada, sobre la vida de familia y su quehacer pedagógico; que se prolongó luego de su jubilación. Recuerdos que no se olvidan.

Estas líneas tienen aroma de una triste despedida primaveral. Sabemos que las despedidas definitivas son inevitables, no por ello dolorosas. Don Héctor, el amigo, nos ha dejado y ya vive la Pascua definitiva.

Es natural sentir pesar por la pérdida de alguien querido, estimado, amigable y tan positivo, inquieto, activo. De lo cual pueden dar fe sus colegas en la Asociación de Profesores Jubilados de Linares. Ese cariño, estima, actitud positiva y cercana, nos deben guiar, un modelo de cómo vivir plenamente y mostrar ese gran legado, que seguirlo será una buena manera de perpetuar su memoria.

No olvidemos que las lágrimas son más rápidas que las palabras y afloran con rapidez cuando pensamos que ya no vamos a poder saludarnos, con un apretón de manos o con un abrazo, que ya no vamos a poder tener las conversaciones “sobre lo divino y lo humano”, que ya no planificaremos ese viaje a algún lugar de Chile u otros países, como los que realizaba el grupo de profesores jubilados de nuestra ciudad.

La vida familiar de D. Héctor siempre estuvo alrededor de su señora y sus diez hijos varones. Aunque, por circunstancias felices de la vida, el regazo familiar cobijó a una niña que pasó a ser de la familia; convirtiéndose en una profesional como sus hermanos. Todos ellos, con la impronta familiar y educativa, bajo la premisa de responder por la tarea asumida y siempre con transparencia, empatía por y para quien solicite algún apoyo.

Su primer nombramiento fue en la escuela Las Toscas, lugar donde encontró a su compañera de vida. Luego, fue nombrado director de la Escuela de Putagán. Posteriormente, estuvo como director -por 10 años- en la emblemática Escuela N° 1, de calle Maipú. Desde ese lugar pasó a desempeñarse como director provincial de Educación, en Linares. Cargo que desempeñó desde el año 1974, hasta 1978.

Nos indicó: “Conocí todas las escuelas de la provincia, ello me permitió estar más cerca del profesor (a), conocer el entorno y saber quién debía hacerse cargo de la escuela del lugar que visitaba. Y esa tarea, y mi paso por escuelas donde trabajé, me permite afirmar que soy una persona feliz con esta profesión”

Una vez retirado de las aulas, se dedicó con grupo de ocho colegas, a organizar una directiva de profesores jubilados, y agruparlos como organización estable. Las primeras reuniones en el colegio de profesores, en una salita que les facilitaron, luego, como el lugar se hacía pequeño, la colega Ana Cerda ofreció su casa para sus reuniones. El grupo crecía cada año, y con la buena voluntad de la profesora Anita, fueron motivados para ver la forma de comprar una casa propia.

Gran tarea, que producto del apoyo del centro de asistencia social del Colegio de Profesores y la agrupación de los profesores jubilados, compartieron el costo de la compra, aportando el 50 % c/u del costo total. Hoy disfrutan de un bien raíz propio, con comodidades para quienes deseen usarlas en talleres, charlas, reuniones, convivencias y de recepción de profesores que visiten la zona, con un costo módico.

Esta agrupación se transformó en una asociación con personería jurídica, para poder optar a proyectos; y son parte del Colegio de Profesores de Chile. Don Héctor fue secretario general del Colegio de profesores jubilados de Chile, representado a Linares, asistiendo regularmente a sus reuniones en Santiago; siendo un valioso aporte en las tareas que este colegio desarrolla.

Se recuerda con mucho cariño un aporte económico de la profesora Emma Jauch, con cuyos dineros se compraron 60 sillas para la casa del profesor y recibieron en donación una mecedora de parte de Pedro Olmos. Así, este grupo ha ido creciendo y cimentando sus bienes y tareas en beneficio de quienes cumplieron su labor en la vida pedagógica, y disfruten de una verdadera jubilación junto a sus pares, en casa propia.

Líneas apartes merecen los viajes realizados y programados para recorrer Chile, durante el mes de enero, de cada año. Entusiasmo que los llevó a programar salidas al extranjero, conociendo prácticamente todos los países de Sudamérica.

Su paso por la Escuela N° 1 de Linares, merece unas cuantas líneas de afecto y empatía con quienes secundaron su labor de director en este centro educativo. Diez años en el cargo, valorando el esfuerzo y aporte de colegas, apoderados, alumnos y ex alumnos, por el trabajo realizado en la escuela.

El terremoto del año 2010, derrumbó sus aulas, trizó el pavimento de sus patios, pero la fuerza de la naturaleza no fue capaz de botar sus antiguas murallas, que hoy cobijan el renacer del establecimiento, con la mirada desde lo alto, de su vecino y ex director Héctor Brevis Uribe, que hoy descansa junto a quienes le antecedieron.

En el recuerdo las conversaciones de pasillos, las indicaciones en reunión de profesores, y las risas de quienes fueron sus alumnos, hoy se transforman en lágrimas de tristeza, para agradecer a quien con sapiencia y paciencia cumplió una tarea delicada; cual es formar personas de bien, para una sociedad mejor.

Colega y amigo Héctor, descanse en paz. (Entrevista realizada por el autor, 20 de nov. de 2012, Canal 5TV, Linares)