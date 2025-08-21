Opinión 21-08-2025

Héctor Fumaroni Perazzo: Golea y juega

(Manuel Quevedo Méndez)



El forward de Lister Rossel de Linares, jugó en Arsenal con Maschio y Angelillo. Actuó también en Boca Juniors, Peñarol (de Mar del Plata) y Deportivo Maipú de Mendoza. Prefiere la función de mediocampo. Ha recibido propuestas de varios equipos de Primera División de Chile.



En Buenos Aires y tal vez en toda Argentina es un buen antecedente y enriquece el récord de cualquier jugador, el haberse formado futbolísticamente en el club Arsenal, que fue durante muchos años un vivero notable de grandes estrellas.

Aquí nacieron, entre otros, Anido, Maschio y Angelillo, estos dos, integrantes con Sívori, de aquel recordado trío de “caras sucias” que deslumbró al público peruano en el sudamericano de 1957.

De esa misma escuela, es también Héctor Fumaroni el foward que vistiendo la camiseta de Líster Rossel, semana a semana, hace sonar su nombre en el Campeonato de ascenso. Claro que la suerte futbolística de Fumaroni no ha sido la misma de sus engalonados compañeros de equipo, pero ha recorrido también bastante y en todas partes ha dejado establecido que sabe hablar con el lenguaje de los goles.

Después de jugar 6 años en Arsenal, volvió a Boca, donde se había iniciado en la novena división. Jugó en la escuadra xeneise del 55 al 58; para el año siguiente ser traspasado a Dock Sud que actúa en la 1° B. Tentado el 60 por Peñarol de Mar del Plata, jugó esa temporada allí, para de nuevo el 61, tomar las maletas y radicarse en Mendoza, donde jugó por Deportivo Maipú.

Allí estaba cuando, casi por casualidad, tomó contacto con Lister Rossel, quien lo contrató por la actual temporada. La contratación fue circunstancial y la aclara el propio Fumaroni: “En realidad estaba bien en Mendoza. No tenía problemas. Pero usted sabe…un día cualquiera un dirigente chileno fue a buscar a un compañero, y como este no podía venir, me recomendó y yo … que tenía buenas referencias de Chile, no lo pensé dos veces y aquí me tiene.

- ¿Tuvo dificultades para jugar aquí? No muchas. El fútbol de ascenso de Chile es parecido al de Mendoza. De mucha fuerza y muy corredor. En cambio, hay diferencias claras con el que se juega en Buenos Aires. Allí no se marca tanto, pero hay mayores exigencias técnicas. De modo, como le digo, no tuve problemas. No me conocían, no me cuidaban y así podía hacer goles. Ahora creo que ha cambiado un poco y todas las semanas me mandan uno o dos a vigilarme…

El hecho que Fumaroni haga muchos goles (es el goleador del torneo) pudiera inducir a error, en cuanto a su estilo de juego. Al analizarse futbolísticamente, dice: “Técnicamente, no soy un jugador definido. Juego, más o menos, igual adentro que en la media cancha. Claro que prefiero jugar de atrás armando juego. Hay más campo para moverse. Ahora, que a veces, por exigencias, tengo que entrar a la “olla” y allí buscar el espacio para tirar. Pero por gusto prefiero, como digo, cumplir las funciones de entreala de enlace. No es tan espectacular. Pero es también muy importante para cualquier cuadro”.

- ¿Qué equipo le parecen mejores en el ascenso?

Los dos punteros, aunque son muy diferentes. Sí, técnicamente, mejor el cuadro de la Universidad Técnica. Pero, le falta continuidad y garra. Coquimbo Unido, por el contrario, es más rústico, pero tiene mayor vigor, más espíritu de guerra.

Y Líster Rossel. ¿Cómo lo analiza?

Una mezcla de los dos anteriores. Aunque, sin el roce que tienen estos, por su mayor contacto con el fútbol de Primera División. Ahora, en cuanto a posibilidades, creo que el Campeonato no está resuelto ni mucho menos. Y que tenemos todavía mucha chance. En esto del fixture nos favorece. Los punteros tienen que jugar entre sí. Y, en cambio, nosotros, tendremos que enfrentar a los cuadros que están de la mitad, para abajo, en la tabla. Es decir que, si no se produce algo anormal y no perdemos partidos en casa, estaremos muy en la quemada.

- Se ha dicho mucho que tiene conversaciones con varios clubes grandes. ¿Qué hay de eso?

En realidad, he recibido ofertas. Pero sin carácter oficial, así que tendré que esperar a que termine la temporada para resolver, Claro que prefiero jugar en Santiago, pero de hacerlo tendrá que ser en buenas condiciones económicas. Si no es así y hay interés en Líster Rossel, me quedaré en Linares. Estoy bien. El público, los dirigentes, todos han sido muy amables y no hay razón para alejarme, salvo como digo, que profesionalmente convenga venirme a Santiago

- ¿Qué llama usted, buenas condiciones económicas?

Es cosa de números. En Líster Rossel me dieron 2.250.000 de pesos de prima, por 5 meses Y un sueldo de 225, más los premios por partidos ganados. Para cambiar de equipo tendré que recibir una cantidad más o menos similar. Si no, ya lo digo, me quedo en Linares donde estoy muy bien. (Bibliografía: Diario La Nación, Santiago de Chile, 15 de noviembre de 1962, entrevista del periodista Jorge Fernández R.)

Nota: Luego de estar en Lister Rossel, se fue a U. de Chile. Participó en la gira del equipo universitario por Europa. Luego, transferido a Audax Italiano. Sabemos que, vive en Buenos Aires, Argentina. Intenté comunicarme con un hijo, del mismo nombre; que es jugador de futbol aficionado. No he tenido respuesta. La fotografía, de estas líneas, es de mi archivo personal, sin la camiseta de Lister Rossel. No he logrado encontrar una foto del Lister Rossel, donde aparezca Fumaroni con la albirroja.

