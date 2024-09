Social 03-09-2024

Héctor Muñoz: ¿Por qué no se realizará en Linares el campeonato nacional de cueca senior?



“La razón?, la falta de apoyo económico para realizar el evento, el cual fue solicitado al Ministerio de las Culturas y al Gobierno Regional del Maule”, dijo el presidente de la agrupación cultural Inapilén de Linares, Héctor Muñoz, explicando el por qué no se realizará en esta ciudad el Nacional de Cueca Senior.



Agregó que “tampoco hubo cumplimiento de los compromisos voluntariamente contraídos por la autoridad comunal en la final del Campeonato año 2023, momento en el cual le solicitó a la Agrupación Cultural Inapilén, trasladar el evento desde el mes de enero a septiembre, para dar inicio al Mes de la Chilenidad con este magno evento folclórico Nacional, pero que a un mes de su realización, se comunicó que no había apoyo para su realización, debido a deudas que acarrea el municipio desde el año 2023



Muñoz sostuvo que “hubo u n año y medio de trabajo de parte de Inapilén y su Cuerpo de Delegados Regionales, quienes efectuaron el proceso selectivo a nivel nacional durante este periodo, lo que llevó a seleccionar a las parejas que tomarían parte de este evento y las cuales ya contaban con sus pasajes aéreos, permisos, etc., para representar a sus regiones, pero nada de esto se consideró en la decisión”.





“Debido a esto, el evento se efectuará en la comuna de Marchigue, sexta región, entre el 11 y 13 de octubre del presente año. ¿Volverá el Campeonato Nacional de cueca Senior a Linares?, quizás..., cuando se valorice el trabajo de las instituciones locales, cuando a nuestra cultura tradicional se le dé la importancia debida”, señaló, finalmente, Héctor Muñoz, presidente de la Agrupación Cultural Inapilén de Linares.