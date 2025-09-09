Crónica 09-09-2025

Helicópteros podrán realizar operaciones nocturnas en aeródromo Panguilemo y General Freire gracias a nuevos Puntos de Posada

• Delegado Humberto Aqueveque y seremi del MOP, Jorge Abarza, informaron que se invertirán $1.500 millones para Talca y Curicó. Los trabajos deberán estar terminados en 60 días.



Una importante noticia para la región dio a conocer el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto al seremi de Obras Públicas, Jorge Abarza, quienes durante el lanzamiento del Plan Nacional de Infraestructura 2025-2055, informaron que se invertirán $1.500 millones para mejorar la conectividad aérea de los aeródromos de Panguilemo en Talca y General Freire en Curicó.



Se trata de la construcción de puntos de posada que permitirán a los helicópteros, realizar múlti-ples operaciones tanto de día como de noche. La obra adjudicada para Curicó tendrá una dimen-sión de 40x40 metros de extensión, mientras que la de Talca lo será de 20x20 metros.



“Se ha confirmado el mejoramiento y conservación de dos puntos de posada para el helicóptero de Carabineros, uno que va a estar en el aeródromo General Freire de Curicó y el otro en el de Panguilemo. Son más de 1.500 millones de pesos de inversión, que van a mejorar la conectividad desde el punto de vista aéreo para emergencias, diligencias policiales, traslado de órganos de noche y todo tipo de operaciones que pueda desarrollar un helicóptero”, afirmó la autoridad regional.



PLAZOS



Los trabajos tienen un plazo de 60 días para ser desarrollados y una vez que concluyan, la región contará con tres aeródromos, donde el helicóptero de Carabineros contará con puntos de posada para aumentar su cobertura aérea, tanto diurna como nocturna. Estos serán Cauquenes, Talca y Curicó.



Según informó el delegado, por el momento solo en el aeródromo de Cauquenes es posible que un helicóptero realice operaciones nocturnas, como el traslado de órganos.



Junto con ratificar la información entregada por la autoridad regional, el seremi de Obras Públicas Jorge Abarza, precisó que “en el caso de Panguilemo vamos a construir un punto de posada que considera iluminación para que el helicóptero pueda realizar operaciones nocturnas. En el caso de Curicó, también se contempla la conservación y el mejoramiento del aeródromo General Freire. Nuestro compromiso también es con nuestros Carabineros”.



El director regional de Aeropuertos, Juan Pablo Rojas, precisó que “a nivel nacional llevamos 81 puntos de posada de los 100 que tenemos prometidos realizar a nivel país”.



Estos trabajos se suman a los $23 mil millones que el MOP invierte en tres etapas en el aeródromo de Cauquenes y que deberán estar concluidos el 2027.

