Opinión 10-11-2026

HÁGASE TU VOLUNTAD, SEÑOR



Jorge Alejandro Andrade

(Poeta Cañela)



El camino al cielo sí existe.

Algunos toman la vía directa, otros encuentran curvas y baches, pero todos tenemos un destino.

Sí, Señor, sabes que me refiero a la partida de una gran persona, que ha dejado la vara muy alta en nuestra ciudad de Linares.

Él tomó el camino directo hacia ti, con méritos y glorias. Llegó su momento de convertirse en tu voz radial en los cielos.

Tú lo llamaste en tu momento. Duele aceptar su partida, pero es tu decisión, es tu voluntad.

Aunque la familia esté viviendo ese profundo dolor espiritual, fue tu decisión y así debemos aceptarlo.

Se fue un padre, un esposo, un abuelo, un conquistador del mundo radial, un socio de una agrupación gremial, una gran persona y una voz amiga.

Sus consejos y opiniones siempre tuvieron el respeto de la comunidad.

Todos tenemos nuestra hora de partida. Solamente tú conoces ese momento.

Por eso también te agradezco, Señor, porque, aunque hoy no lo tengamos físicamente, su presencia y su alma permanecen en todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y más de una vez cruzar palabras, siempre con la intención de hacer el bien a los

Disfruta tu vista desde arriba, desde ese lugar tan alto al que hoy has llegado.

Eres un privilegiado, y con honor y orgullo lo digo. Lo que emprendiste fue muy bueno, por no decir excelente.

Allá estarás bien. Un comunicador social en el cielo, al lado de quienes ya partieron, formando parte de una buena compañía en esa emisora que nunca se apagará.

La emisora del cielo infinito, con la voz local de Harold, un visionario, un soñador de ideas concretas.

Querido Harold Quevedo, sigue ese camino recto hacia el cielo.

Que Dios te reciba en su gloria y que descanses en paz.

