Opinión 13-09-2025

“HIPNOCRACIA”, JIANWEI XUN ?



Resulta interesante porque al término de su lectura se aprecia la evidencia, hoy más que nunca, de saber distinguir lo real de lo aparente, y que a raíz de las ´´pseudo verdades, cobra vigencia el principio de la duda metódica de Descartes como camino para evitar equívocos.



Lo medular es el destacar la poderosa influencia de lo artificial, de la tecnología usada y/o abusada con fines comerciales o de otro tipo, ya sea moda, manipulación de la opinión, imposición de disvalores disfrazados de virtudes o simplemente recurriendo al engaño con motivos varios, como es el caso de este texto, en el cual el autor citado no existe, y el libro es una obra creada por Inteligencia Artificial. Andrea Colamedeci, figura como traductor, pero es coautor. Lo explica él mismo en las páginas finales.



En relación a lo anterior, vuelve a validarse una vez más la urgente necesidad de buscar con ahínco la verdad, tema que incluso resalta en uno de los evangelios. Ahora bien, incluso aunque existan infinitas posibilidades sobre algo, ello no excluye la verdad.



El relato ilustre sobre variadas formas de cómo puede manipularse la conciencia individual o colectiva, como en la civilización antigua con Mesopotamia o sus templos o misterios Eleusinos , el Medioevo o el Mermerismo (del siglo XVIII), la hipnosis en el Siglo XIX o la publicidad y la propaganda de nuestro tiempo. Además de experimentos, tales como el proyecto Mkultra o el Luther Blissett.



En conclusión, ante los algoritmos o inteligencia artificial, en que se da el caso de que no importa si algo es verdad, sino lo que importa es que se crea, en esta perspectiva cobra importancia lo ético, el descernimiento, la plena conciencia, para que lo que se piensa se sienta o se decida, tenga pleno valor. En definitiva, que tenga valor humano.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE

