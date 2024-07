Opinión 27-07-2024

Histeria colectiva



Francisco Javier Vergara Morales

Profesor de Historia y Geografía

Magister en Ciencias Sociales



La histeria colectiva es un fenómeno psicológico que afecta a un gran grupo de personas y por el cual aparece una sensación de que existe la percepción de una amenaza inminente para todos, a veces esta amenaza no existe y otras veces son exageradas, pero en el fondo produce una distorsión de la realidad de forma masiva.

La histeria colectiva es mucho más común de lo que se cree por ello debemos de darnos cuenta cuando ocurre y el principal motivo es la presión social, en el sentido de que empuja al individuo a creer lo que dice el resto sin cuestionar si lo que se señala tiene coherencia o no. Esto sucede por el sentido de pertenencia que tenemos dentro de una comunidad lo cual nos lleva a ver, o asegurar haber visto, algo que no existe y puede ser parte de la imaginación.

Otras razones que explicarían la Histeria colectiva es que surgen en ambientes o sociedades en donde existen situaciones muy opresivas, estresantes, con graves crisis económicas o fenómenos devastadores como plagas, pandemias o desastres naturales que mantienen en una constante alarma a las personas.

Muchas veces las personas no les dan credibilidad a fuentes certificadas sobre un tema en partículas y solo se dejan guiar por supersticiones o creencias populares y es aquí en donde los medios de comunicación cumplen una importante labor de información y educación, más en esta “era de internet” nos vemos inundados con mucha información las cuales en ocasiones no tienen una rigurosidad en sus fuentes lo cual genera incertidumbre, y porque no decirlo, u alto grado de ideas “conspiranoicas” en donde se habla de “altas esferas de poder” o de “Grandes lobbis” que controlan las situaciones históricas a través de los siglos y estas “teorías” se sustentan por fuentes extrañas o leyendas que no tienen comprobación.

El miedo a lo sobrenatural, a lo desconocido, a lo poco controlable y (como ya dijimos), las supersticiones, nos hacen cometer actitudes poco racionales e incluso ridículas. La recomendación más lógica para evitar situaciones de histeria colectiva es darse un tiempo para cuestionar con calma la información que nos entregan y luego verificar si es real o no, tener confianza y seguridad en nosotros mismos y no depender tanto de lo que diga el otro, preocuparnos del bien común en nuestra comunidad para construir (no para destruir) una sociedad más justa y feliz y por último, y porque no decirlo, agregarle una pizca de una infinita paciencia.

La próxima semana hablaremos de algunos casos de histeria colectiva famosos en la historia y que han sido polémicos dado la magnitud que tomaron en su momento