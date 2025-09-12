viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 12-09-2025
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, AÚN NO TAN FAMOSOS”
    Publicidad 12

    Yermen Cristiane

    (Andrea Yáñez)
    Yermen Cristiane es una talentosa bailarina de danza árabe, cuyas raíces se
    entrelazan entre Francia y Chile. Con más de 13 años de dedicación a esta hermosa
    forma de arte, ha logrado no sólo perfeccionar su técnica, sino también tocar los
    corazones de quienes la rodean con su alegría y pasión.

    Nacida en una familia con ancestros franceses y chilenos, Yermen creció en un
    entorno diverso que le permitió apreciar diferentes culturas desde temprana edad.
    Esto influyó en su amor por la danza, donde encontró un medio de expresión que
    trasciende las barreras del lenguaje y la nacionalidad.

    Desde que comenzó su viaje en la danza árabe, Yermen ha trabajado
    incansablemente para dominar cada movimiento y cada ritmo. A lo largo de los años,
    ha participado en numerosas presentaciones y festivales, llevando su arte a las calles
    de Linares, especialmente en la emblemática calle Independencia. Su estilo único y
    su energía contagiosa han hecho que cada actuación sea un momento especial, lleno
    de vida y color.

    Yermen tiene un sueño que la motiva día a día: abrir su propia academia de danza
    árabe. Su deseo es compartir sus conocimientos y experiencias con las nuevas
    generaciones, enseñando no solo los movimientos, sino también la historia y la
    cultura que hay detrás de esta danza. Ella cree firmemente que la danza puede ser un
    vehículo de transformación personal y comunitaria.
    A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida, Yermen sigue adelante con determinación. Ella ha aprendido que la vida no siempre es un camino de rosas, pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer y mejorar. Su historia es un testimonio de resiliencia y esperanza, inspirando a otros a perseguir sus sueño,s sin importar las dificultades.


    Freddy Mora | Imprimir | 88

