Opinión 12-09-2025

HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, AÚN NO TAN FAMOSOS”



Yermen Cristiane



(Andrea Yáñez)

Yermen Cristiane es una talentosa bailarina de danza árabe, cuyas raíces se

entrelazan entre Francia y Chile. Con más de 13 años de dedicación a esta hermosa

forma de arte, ha logrado no sólo perfeccionar su técnica, sino también tocar los

corazones de quienes la rodean con su alegría y pasión.



Nacida en una familia con ancestros franceses y chilenos, Yermen creció en un

entorno diverso que le permitió apreciar diferentes culturas desde temprana edad.

Esto influyó en su amor por la danza, donde encontró un medio de expresión que

trasciende las barreras del lenguaje y la nacionalidad.



Desde que comenzó su viaje en la danza árabe, Yermen ha trabajado

incansablemente para dominar cada movimiento y cada ritmo. A lo largo de los años,

ha participado en numerosas presentaciones y festivales, llevando su arte a las calles

de Linares, especialmente en la emblemática calle Independencia. Su estilo único y

su energía contagiosa han hecho que cada actuación sea un momento especial, lleno

de vida y color.



Yermen tiene un sueño que la motiva día a día: abrir su propia academia de danza

árabe. Su deseo es compartir sus conocimientos y experiencias con las nuevas

generaciones, enseñando no solo los movimientos, sino también la historia y la

cultura que hay detrás de esta danza. Ella cree firmemente que la danza puede ser un

vehículo de transformación personal y comunitaria.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida, Yermen sigue adelante con determinación. Ella ha aprendido que la vida no siempre es un camino de rosas, pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer y mejorar. Su historia es un testimonio de resiliencia y esperanza, inspirando a otros a perseguir sus sueño,s sin importar las dificultades.





