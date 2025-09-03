miércoles 03 de septiembre del 2025
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS…AÚN NO TAN FAMOSOS
    (Andrea Yáñez)

    Un Viaje Mágico
    Desde las vibrantes calles de Linares, donde los sueños parecen danzar al ritmo del viento, surge la historia de Jaime Esteban Vallejos Aravena, un hombre que ha convertido la magia en su estilo de vida. Desde la tierna edad de 9 años, Jaime fue cautivado por el arte del ilusionismo al ver a renombrados magos en la televisión. Esa chispa inicial encendió una llama inextinguible en su corazón, llevándolo por un camino autodidacta lleno de desafíos y descubrimientos.
    Durante más de 13 años, Jaime ha brillado como un destacado artista callejero y de eventos, llevando alegría y asombro a cada rincón donde se presenta. Sus espectáculos son un festín visual que fusiona risas, sorpresas y un toque de misterio, logrando conectar con el alma de su público, tanto en celebraciones íntimas como en grandes festivales. Su magia no discrimina; es un puente que une generaciones, adaptándose con maestría a los corazones de niños y adultos por igual.
    La vida, sin embargo, no siempre fue un escenario iluminado. En 2016, Jaime enfrentó uno de los momentos más oscuros de su existencia: un accidente cerebrovascular , resultado de una lucha interna con el alcoholismo y la depresión. Este episodio, a pesar de ser devastador, se transformó en un poderoso punto de inflexión. En medio de la adversidad, encontró la fuerza para levantarse.
    Durante sus terapias psicológicas y de kinesiología, un consejo resonó en su mente: “Sal y vive lo que amas” Así, con renovada determinación, comenzó a llevar su arte a las plazas, donde la magia se entrelazó con la vida cotidiana. Cada sonrisa, cada aplauso, se convirtieron en un bálsamo para su alma herida, recordándole que la vida siempre tiene algo hermoso que ofrecer.
    Con una mirada llena de esperanza, Jaime se proyecta hacia el futuro, soñando con vivir al 100% de su arte y ser reconocido a nivel nacional por su maestría en el ilusionismo. Su historia es un testimonio vivo de que, a pesar de los obstáculos, siempre hay oportunidades esperando ser abrazadas. Con fe y dedicación, Jaime nos enseña que los sueños son alcanzables, incluso en las circunstancias más difíciles.
    Freddy Mora

