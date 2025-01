Nacional 11-01-2025

Histórico restaurante El Hoyo cierra su local en el Barrio Estación

Fundado en 1912 y emblema de la comida "guachaca", el restaurante El Hoyo anunció que este sábado 21 de diciembre será el último día en que estará abierto su histórico local de San Vicente 375, a pasos de calle Exposición, en el límite de las comunas de Santiago y Estación Central.

Con vinos, pipeños, borgoñas y terremotos para beber, El Hoyo es sinónimo de pichangas, perniles, lenguas y arrollados; y ya el año 2021, tras lo más duro de las restricciones de la pandemia de Covid-19, los dueños anunciaron su venta, "más que nada por edad" y porque la nueva generación de la familia Valenzuela no estaba interesada en asumir la administración.

"En 2021 se evaluó vender, pero al final se prefirió seguir funcionando (...) en estos años nos dimos cuenta que el negocio no es tan bueno como antes. Fundamentalmente porque el barrio ahora está más complicado, por lo que funcionamos solo hasta las seis de la tarde, teniendo solo el almuerzo como momento de fuerte afluencia", relató a The Clinic Felipe Salas, parte de la tercera generación de la familia dueña de la taberna