Nacional 09-08-2025

Hites anuncia el cierre de una de sus tiendas e inicia un remate total de productos

Empresas Hites anunció el cierre de una de sus dos tiendas en Concepción, concretamente en la calle Barros Arana 890, con Castellón, en pleno centro de la capital regional. La medida se concretará el próximo 17 de agosto, por lo que inició un remate total de sus productos, según señalaron desde la compañía.

La empresa informa que la otra sucursal de Hites en Concepción, situada a pocos metros del local que se cerrará (en Barros Arana 721), continuará operando con normalidad. "Esta medida forma parte del plan estratégico de la compañía, que busca optimizar su red de tiendas y asegurar un crecimiento sólido y sostenible a largo plazo", señaló firma en un comunicado. Agregó que se ha implementado un plan de reubicación para parte del personal de la tienda, asegurando su integración en otras áreas de la operación. "Este esfuerzo tiene como objetivo mitigar los efectos de la medida en los colaboradores y ofrecerles nuevas oportunidades dentro de la empresa", indicó. Este cierre se suma a una serie de acciones que Empresas Hites ha emprendido recientemente, tales como el aumento de capital por $20 mil millones y la reestructuración de su deuda a principios del año pasado. Estas decisiones forman parte de su plan estratégico a cinco años, que tiene como finalidad fortalecer la posición de la compañía en el mercado. "Este tipo de decisiones, aunque difíciles, son esenciales para avanzar en nuestro plan estratégico a cinco años", sostuvo el gerente general de Empresas Hites, Felipe Longo. "Nuestro objetivo es fortalecer la compañía, adaptarnos a las nuevas dinámicas del mercado y asegurar un crecimiento sostenido. Agradecemos profundamente la confianza de nuestros clientes, el compromiso de nuestros colaboradores y el respaldo de nuestros socios en este proceso de transformación", cerró.



