Deportes 19-11-2024

Hockey: Linares brilló en torneo nacional realizado en la ciudad de Concepción

- Participaron 10 regiones con más de 600 jugadores en diferentes categorías

Una buena cosecha logró el club de Hockey Linares . Los dirigidos por su entrenador Franco Mangilli , sumaron importantes reconocimientos en el torneo nacional de Hockey H5 que se realizó en la ciudad de Concepción el reciente fin de semana .

El estratega Mangili valoró los resultados: “ estamos muy contentos porque nuestro club cumplió una excelente competencia , obteniendo un segundo lugar en serie sub 12 damas , cuarto lugar en sub 12 varones y también un cuarto lugar en sub 14 damas . Hay que recordar que fueron más de 10 las regiones que participaron , con más de 60 equipos y 600 jugadores . La verdad que estamos súper orgullosos del rendimiento y la entrega de cada jugador y jugadora en este torneo nacional que dejó en lo más alto el nombre de la ciudad de Linares”.

La final la realizó el Club Deportivo Alemán, y fue la primera vez en que el elenco penquista organizó este evento . El Hockey Five , es una modalidad que permite jugar sin necesidad de tener un gran número de jugadores .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo