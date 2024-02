Social 07-02-2024

Hogar de Cristo invita a sumarse a la campaña Juntos en acción por Valparaíso

En esta primera etapa las donaciones se concentrarán en ayudar a cientos de familias del campamento Manuel Bustos con kits para remoción de escombros. Ubicado en los cerros de Viña del Mar, es uno de los asentamientos precarios más populosos de Chile.





¡Valparaíso se quema y muchos lo han perdido y lo están perdiendo todo ahora mismo! Incluso la vida. Este domingo 4 de febrero, por la mañana, la región ya contabiliza 51 personas fallecidas y hay cientos de desaparecidos. Eso no nos puede dejar indiferentes. Por eso, Hogar de Cristo levanta la campaña solidaria “Juntos en Acción por Valparaíso” para ayudar a los afectados por la emergencia.

Inicialmente la campaña del Hogar de Cristo busca reunir recursos para financiar kits de remoción de escombros y limpieza de terrenos por un valor unitario de 165 mil pesos el kit. Éstos incluyen una carretilla, dos palas, chuzo, dos mascarillas y cuatro pares de guantes de trabajo para entregar a los cientos de familias que han perdido sus viviendas en el campamento Manuel Bustos. Ubicado en los cerros de Viña del Mar, es uno de los asentamientos precarios más grandes del país.

Hogar de Cristo tiene en ese campamento un Programa de Atención Domiciliaria al Adulto Mayor. Ese dispositivo atiende 30 adultos mayores postrados o con dependencia moderada a severa, los que son visitados semanalmente por el equipo de especialistas que incluye a seis monitores.

Hoy, 8 de esas personas mayores perdieron sus viviendas a causa del fuego, y con ello todo sus enseres y recuerdos. “Esto es como estar en una guerra, pero contra los elementos. No sabes de dónde vendrá el ataque y las alarmas de emergencia no cesan”, señaló una adulta mayor de uno de esos dispositivos.

“Dada la magnitud de la emergencia, que se extiende con crudeza a otros regiones del país, en esta etapa inicial de la campaña hemos resuelto focalizar la ayuda en esas cien familias del campamento Manuel Bustos”, señala Solange Veloso, sicóloga y directora de operación social territorial del Hogar de Cristo. Y agrega: “Lo primero es ayudar en la limpieza y remoción de escombros en los terrenos, una vez sofocado el fuego. Después, de acuerdo a la evaluación que haremos en conjunto con las autoridades del gobierno nacional y regional, nos enfocaremos en el apoyo a las personas y en las tareas de reconstrucción”.

Además, Hogar de Cristo está también en coordinación con la empresa privada. “Nadie puede restarse de apoyar a los que están sufriendo el horror de esta emergencia, que muchos consideran mucho más letal y destructiva que un terremoto”, hace notar la experta de la fundación.

Chile es un país de desastres y el Hogar de Cristo, que este año cumple 80 años de existencia, siempre ha reaccionado con campañas solidarias de ayuda frente a los desastres naturales. “Lo hacemos de manera coordinada con las autoridades y la sociedad toda desde el gran terremoto y maremoto de los años 60, que marca el inicio de estas campañas”, recuerda Solange Veloso.

Y hace notar que “lo único que no ayuda es la indiferencia, por eso, Hogar de Cristo llama a todos a colaborar. A reconocer el privilegio de estar bien y convertirlo en solidaridad con los más afectados por esta tragedia”.

Quienes quieran sumarse a la campaña “Juntos en Acción por Valparaíso” pueden hacer su donación en www.hogardecristo.cl o en la cuenta corriente 1000-6 Banco Estado | RUT 81.496.800-6. Cada acción, grande o pequeña, cuenta en estos momentos de crisis. ¡Involúcrate!