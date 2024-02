Opinión 21-02-2024

Hogar de Cristo lanza “Match Solidario”

Se trata de la nueva plataforma de ayuda de Hogar de Cristo, creada para que toda la comunidad se involucre y vaya en ayuda de las personas mayores, más en circunstancias tan duras como las que muchos de ellos están viviendo. Es el caso de Víctor Rojo, que, a sus 87 años, perdió su humilde casa en el incendio que afectó al campamento donde él vive: el Manuel Bustos, uno de los más grandes del país, ubicado en los cerros de Viña del Mar.





Por Comunicaciones Hogar de Cristo





En el Día Mundial de la Justicia Social, Hogar de Cristo, la fundación que este año cumple 80 años, lanza una nueva plataforma de ayuda social dirigida a las personas mayores que atiende en el Programa de Atención Domiciliaria conocido como PADAM.



Se trata de Match Solidario, una plataforma que permite, tal como su nombre indica, hacer “match” con un adulto o adulta mayor que puedes conocer con nombre y apellido y ayudarle con alguna necesidad concreta que le urge satisfacer.



Ya son casi 30 los adultos mayores que están en la plataforma, residentes en distintas ciudades del país, cuyos casos puedes conocer aquí para saber con cuál de ellos puedes hacer match solidario.



Uno de ellos es Víctor Rojo (87), quien en el reciente mega incendio de la región de Valparaíso, perdió su humilde vivienda y sus herramientas de trabajo avaluadas en dos millones de pesos. Víctor, al igual que otros ocho adultos mayores del PADAM de Viña del Mar, sufrieron la pérdida total de sus casas en el campamento Manuel Bustos, uno de los más grandes del país, con 1.700 familias. Otro caso conmovedor es el matrimonio formado por Norberto Eugenio González Marambio (80) y Rosa del Carmen González Palominos (78). Ambos viven en el sector Escala Huillman del mismo campamento y literalmente quedaron en la calle. Lo único que no perdieron en el voraz incendio fue su amor incombustible. Ayúdalos a levantar su casa. El sólo pide madera para hacerlo.



En cualquiera de los dos casos, todo tipo de enseres son bienvenidos, pues deben empezar de cero.



Match Solidario busca no solo dar, sino también conocer al otro. Implica un compromiso, un salir de la zona de confort para ir al encuentro de alguien que necesita más que un objeto, sentir que no está solo.

Ya son cinco los adultos mayores que recibieron la ayuda que necesitaban gracias a Match Solidario en su marcha blanca como piloto.



Ahora, con el lanzamiento formal definitivo, invitamos a toda la comunidad a visitar la plataforma para sumarse a esta iniciativa solidaria. Si el anhelo es construir un país mejor, hay que comprometerse. Los pasos a seguir son muy sencillos y están explicados paso a paso en este video: