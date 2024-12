Social 14-12-2024

Hogar de Cristo ofrece muchas opciones para dar sentido a la Navidad



Con el recuerdo de un cuento de Navidad escrito por Alberto Hurtado en 1947 para estimular donaciones y contribuciones a su causa, que este año 2024 cumplió 80 años, el Hogar de Cristo invita a dar y darse esta Nochebuena. La propuesta es regalar con su qué. Y ese qué es la solidaridad con los más pobres y vulnerables, porque en ellos vive Cristo.



Desde aportar con una comida de Nochebuena –tres o las que quieras– para los adultos mayores de las Hospederías y Casas de Acogida del Hogar de Cristo, pasando por contratar una membresía a nombre de un ser querido que ya no está físicamente entre nosotros –una notable manera de honrar su memoria– hasta hacer Match Solidario con cualquiera de nuestros programas sociales.

Las posibilidades de hacer un regalo con sentido que ofrece la fundación son infinitas.

Algunas son desafiantes, como, por ejemplo, la idea de dotar de un patio adecuado para personas con discapacidad mental a uno de nuestros centros en Estación Central que está disponible aquí: https://www.hogardecristo.cl/match-solidario/proyectos/

Esta es una iniciativa mayor, que los trabajadores de una empresa podrían abordar juntos y regalar los materiales y la obra de mano necesaria para mejorar la vida de seis personas adultas con discapacidad mental, que comparten la vida en una casa protegida de la fundación.

Otras son tan simples como aportar con una rica comida navideña por un costo unitario de 12 mil pesos a los adultos mayores de nuestros programas https://hcstore.org/producto/cena-adulto-mayor/

Simple y concreta también es la opción de entrar a la tienda del Hogar de Cristo, que tiene una amplísima oferta de regalos para todos los gustos y edades, que permiten regalar a otros y regalarse a uno mismo la satisfacción de estar colaborando con los que menos tienen: https://hcstore.org/

En estas fechas en que muchas veces se confunde su sentido con un acalorado y extenuante consumismo, recordamos al fundador del Hogar de Cristo, San Alberto Hurtado, que en diciembre de 1947 escribió un cuento de Navidad que fue publicado en la primera edición de la revista mensual del Hogar de Cristo.

En el año en que su obra, a la que muchos consideran el milagro cotidiano que justifica el que haya sido elevado a los altares, cumple 80 años, recordamos ese texto en un bonito video. https://jesuitas.cl/las-mas-felices-navidades-el-cuento-de-navidad-escrito-por-el-padre-hurtado/

Así como sus reflexiones de esos días:

“Jesús vive en la persona de los pobres. El pobre es Cristo y como hace dos mil años no tiene alimento, no tiene vestuario… Le falta todo. Estas Navidades: ¿Quiere agradecer a Jesús su venida? ¡Haga algo por sus pobres! Pregúntese: ¿Qué obra buena puedo hacer estas Navidades? ¿Cómo alegrar a un hermano mío, esta noche de paz, noche de amor?

En www.hogardecristo.cl encontrarás todas las ideas descritas y la realidad de las personas a las que esos regalos beneficiarán.