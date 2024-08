Social 14-08-2024

Hogar de Cristo responde preguntas mayores

• La iniciativa se llama “El Hogar Responde Preguntas Mayores” y tal como indica su nombre, se trata de una plataforma de respuestas que funciona 24/7 a consultas de la más variada índole relacionadas con el mundo mayor.



Basada en el conocimiento acumulado en ayuda domiciliaria y residencias, el manejo de redes y programas sociales para la tercera edad, la experticia de sus equipos y los muchos especialistas amigos y con ganas de colaborar, el Hogar de Cristo estrena esta semana la plataforma de respuestas 24/7 para ayudar a cuidadores de adultos mayores: El Hogar Responde Preguntas Mayores.

Se trata de una página web con un chat bot llamado OlimpIA, que responde en tiempo real todo tipo de inquietudes con el fin de apoyar a familiares y cercanos de personas mayores en el natural proceso de cambios que se experimenta tanto en sus funciones físicas como mentales.

Algunas de las grandes preguntas que Hogar de Cristo no quiere que queden sin respuestas van desde cuáles son las señales de que un adulto mayor ya no puede vivir solo hasta en qué hay que fijarse para elegir un cuidador o cuidadora.

La base de conocimiento del robot OlimpIA se construye de manera permanente con el aporte de las preguntas que van llegando y las respuestas de un sólido grupo de expertos del equipo dirigido por María Isabel Robles, jefa técnica nacional del Hogar de Cristo en materia de apoyo, cuidado y desarrollo de la autonomía de las personas mayores.

También colaboran con sus respuestas investigadores de la Universidad de Chile y de GERO; el geriatra de la Universidad Católica Eduardo Valenzuela; la directora de Senama, Claudia Asmad; los expertos de Conecta Mayor; la creadora de Travesía 100, Ximena Abogabir, entre muchos otros especialistas.



Agrupadas en cuatro categorías, las temáticas tienen que ver con bienestar y calidad de vida; muerte y duelo; salud física y salud mental. A todas ellas se responde con un lenguaje claro y sin tecnicismos.

“Nuestra experiencia con las cuidadoras de personas mayores, que son en general mujeres y también con edades que superan los 60 años, nos llevó a generar esta plataforma. Las personas están solas en las tareas de cuidado y existe mucho desconocimiento de cuestiones de todo tipo. Esta página está dirigida a todo público: no sólo a cuidadores, también a personas previsoras. A los que tienen la sensibilidad de darse cuenta de que pronto les tocará cuidar a alguien y no tan pronto pero inevitablemente deberán ellos mismos ser cuidados”, explica María Isabel Robles.