Opinión 23-08-2023

HOLODOMOR:¿Genocidio u otro plan comunista fallido

Ricardo Álvarez Vega

Contador auditor y

Director Ejecutivo de Emproex



Holodomor es una palabra ucraniana compuesta que significa “matar de hambre”.

El Holodomor fue una tragedia que ocurrió en Ucrania durante la década de 1930, en la cual millones de personas murieron a causa de la hambruna provocada por políticas gubernamentales. Durante ese tiempo, la Unión Soviética estaba bajo el control del régimen comunista de Stalin y su ya conocido enfoque en la colectivización, agrícola en este caso y la planificación centralizada, generó voluntariamente o no esta catástrofe. Al menos es eso, lo que intentaré develar en este comentario.

El gobierno comunista de Stalin implementó políticas que confiscaron la producción agrícola y expropiaron las fértiles tierras ucranianas, lo que resultó en una grave escasez de alimentos. Además, se impusieron cuotas de entrega forzosa de granos y otros productos agrícolas a precios extremadamente bajos, lo que dejó a los agricultores sin incentivos para producir más. La combinación de estas políticas resultó en una disminución drástica de la producción de alimentos y, en última instancia, en una hambruna y muerte masiva.

Desde una perspectiva liberal, se argumenta que el Holodomor es un ejemplo de cómo las ideologías y prácticas comunistas llevan a consecuencias devastadoras. El énfasis en la colectivización y el control centralizado del gobierno sobre la producción agrícola y la economía en general demostraron ya en ese tiempo ser ineficientes e insensibles a las necesidades de las personas. En lugar de permitir la iniciativa individual y la propiedad privada, el régimen comunista priorizó la consolidación de poder y la implementación de políticas genocidas que llevaron al sufrimiento y la muerte de millones de personas.

Ahora, desde una perspectiva comunista e incluso, en muchos casos “social demócrata”, se postuló por décadas que no se trató de un genocidio, en el entendido que genocidio, “es el exterminio o eliminación voluntaria y sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política”. Al contrario, ellos los comunistas y sus socios ideológicos, ante la imposibilidad de eludir la terrible realidad del Holodomor, desarrollaron estratégicamente toda una política de difusión de la idea que primero, disminuía el número de víctimas, segundo, atribuía una intervención externa a la tragedia (¿suena conocido?) y tercero, reconocía como un “error logístico” y jamás voluntario el hecho que la comida no hubiese llegado en tiempo y cantidad a los sectores críticos en Ucrania.

La verdad, que a veces tarda demasiado lo sé, al final casi siempre se devela y felizmente este ha sido el caso, pues la paulatina apertura de información post caída del Muro de Berlín llegó también al llamado “politburó” ruso. Efectivamente, la desclasificación de archivos del Kremlin mostró que Josef Stalin acompañó en tiempo real los devastadores efectos de cómo su política supuestamente económica estaba matando de hambre a millones de ucranianos, provocando incluso casos de antropofagia principalmente de niños. El líder comunista no sólo no revirtió su política, sino que ordenó el aceleramiento de la confiscación de granos.

En resumen, el Holodomor debe servir como un recordatorio de los peligros inherentes a las políticas extremadamente centralizadas y la falta de libertades individuales que se generan en un sistema comunista.

Por último, no es casual que no haya señalado hasta ahora el número estimado de fallecidos pues créanme me genera angustia sabiendo que la mitad eran niños. Sólo diré que la estimación más prudente, incluso aquella del partido comunista soviético cifra en cuatro millones los ucranianos muertos de hambre por el Holodomor.