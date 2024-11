Nacional 29-11-2024

Hombre ganó $296 millones tras magistral jugada en casino

Un hombre ganó más de 296 millones de pesos tras llevar a cabo una jugada magistral en una partida de póker.

De acuerdo con 24 Horas, el sujeto logró obtener una escala real, es decir, cinco cartas consecutivas de mayor valor durante una partida en el casino Monticello.

Cabe destacar que la probabilidad de obtener una escala real es de 1 entre 649,740 transacciones, según dio a conocer The New York Times, por lo que la jugada del hombre es extremadamente rara.

Inicialmente la esposa del ganador no le creyó la noticia cuando la llamaron para contarle, por lo que tuvo que tomarse unos momentos para dimensionar la gran cantidad de dinero que recibirían.

Tras celebrar eufóricamente el ganador, que prefirió resguardar su identidad, se retiró junto a sus emocionados amigos del lugar.

El gerente general del Casino Monticello Manuel Rojas, aseguró al medio mencionado que "este premio es el más alto entregado post – pandemia. Felices que este ganador haya obtenido un premio espectacular".