Opinión 26-09-2023

HOMENAJE A PABLO NERUDA

Carlos Cabezas Gálvez

escritor, poeta y ensayista chileno







El 23 de septiembre, se conmemoraron 50 años de la muerte de nuestro querido Pablo, parralino de nacimiento, chileno de corazón.

Hay poetas que, junto a los grandes poetas del mundo, parecen abrazar todo su tiempo, con su gran poesía que personifica a su época.

Es el caso de Pablo que fue la encarnación del medio y el momento en que vivía.

Famoso desde muy joven con sus “20 poemas y una canción desesperada”, que la escribió cuando tenía 20 años, inculcó el romanticismo a los adolescentes por generaciones, haciéndola parte de sus vidas y emociones.

Desde estos inicios líricos y sentimentales, su poesía fue evolucionando, transformándose, multiplicándose, hasta hacer suya todas las corrientes de la poesía moderna.

Una poesía de apreciaciones libres, visionaria, de metáforas alucinantes, una poesía comprometida, imprecatoria, que denuncia como es el caso en “España en mi corazón”.

El “Canto General” fue una poesía brillante; juguetona en los poemas de “Estravagario”; en “Las Odas del memorial de Isla Negra”, en la última etapa de su vida, es una poesía melancólica.

Junto a esta basta y fecunda obra, el momento tal vez, más alto, a mi parecer es su canto “Alturas de Machu Picchu”, de gran inspiración del paisajes y las piedras hablantes que la escenificaba.

“Me sentí infinitamente pequeño en aquel sitio ombligo del mundo deshabitado, orgulloso, eminente al cual de algún modo yo pertenecía.

Agregaba Pablo: “Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de Fe para la continuación de mi canto”.

En 1971, recibe el Premio Nobel de Literatura que honra a su talento y a las letras chilenas.

Un día como hoy fallece hace 50 años, de la cual, aún persisten dudas de su causa, doce días después del golpe militar en Chile, en 1973, que instaló una cruel dictadura con graves violaciones a los Derechos Humanos.

Como chilenos, desde muy niños, nos sentimos cobijados por esta gran poesía y su personalidad fuerte para seguir adelante en sus compromisos líricos, humanistas y solidarios.

En mi caso, humildemente trato seguir sus pasos con sus poemas románticos grabados a fuego en mi corazón.

En este escrito en su homenaje, voy a leer algunos poemas de su “Libro de las preguntas” y continuaré con algunas preguntas que mi corazón hace tratando de emular a nuestro querido Pablo.



LIBRO DE LAS PREGUNTAS (Fragmentos)

PABLO NERUDA

I

¿Por qué los inmensos aviones

no se pasean con sus hijos?

¿Cuál es el pájaro amarillo

que llena el nido de limones?

¿Por qué no enseñan a sacar

miel del sol a los helicópteros?

¿Dónde dejó la luna llena

su saco nocturno de harina?

III

Dime, ¿La rosa está desnuda

o sólo tiene ese vestido?

¿Por qué los árboles esconden

el esplendor de sus raíces?

¿Quién oye los remordimientos

del automóvil criminal?

¿Hay algo más triste en el mundo

que un tren inmóvil en la lluvia?

XXII

Amor, amor, aquel y aquella

Si ya no son. ¿Dónde se fueron?

Ayer, ayer dije a mis ojos

¿Cuándo volveremos a vernos?

(Son setenta y cuatro poemas cortos de este “Libro de las preguntas” de Pablo Neruda).



Continúo con mis preguntas, cómo esa profesión de Fe que nos inculcó Neruda para proseguir su canto y su huella:

PREGUNTAS AL AMOR (Fragmentos)

Carlos Cabezas Gálvez

I

¿Qué miradas hay que tener

para ver si el amor está frente al mar?

¿Qué latidos hay que sentir de amor

para diferenciarlos de los otros?

¿Qué lagrimas hay que derramar

para darme cuenta de que son de amor?

II

¿Qué momentos de ausencias en mi vida

debo padecer, para que mi corazón te lamente?

¿Qué debo hacer, cuando pases delante de mí

y me provoque todo tipo de sentimientos y emociones?

¿Qué palabras debo pronunciar para intentar

los bellos juegos de la seducción, si se las llevará el viento.



¡Gracias Pablo Neruda, orgullo, magia y corazón nuestro!