Opinión 20-08-2025

Homenaje al Diario El Heraldo

(Andrea Yáñez)



En la tierra de Linares, un faro brilla, un diario que a todos nos abriga,

El Heraldo, voz de la comunidad,

celebramos hoy tu gran continuidad.

Fundado el 29 de agosto de mil novecientos treinta y siete, hoy celebramos tu legado, ¡qué gran suerte!

Ocho décadas y ocho años de historia,

tu 88 ° aniversario, ¡una verdadera gloria!

Con cada página, un relato sincero,

informando al pueblo, siempre primero,

las historias de vida, la verdad sin temor,

tejiendo en palabras, un lazo de amor.

Desde el alba temprana hasta el ocaso,

tu compromiso es firme, nunca es escaso,

con pluma valiente, y mirada atenta,

das voz a los sueños, a la gente que siente.

A ti, El Heraldo, en tu aniversario,

te rendimos homenaje, con cariño diario,

por ser el espejo de nuestra realidad,

¡felicitaciones hoy, por tu gran dignidad!

Que sigas brillando en la prensa local,

informando y uniendo, en el bien general,

en cada edición, en cada rincón,

eres el latido de nuestra región.



