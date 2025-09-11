Social 11-09-2025

Hospital de Linares llama a la comunidad a apoyar la actualización de Datos de Pacientes

La ubicación y contactabilidad de pacientes es fundamental para poder dar respuesta a las necesidades de atención de salud, estrategia que busca priorizar durante el presente año a pacientes con interconsultas hasta el 21 de noviembre del 2023, intervenciones quirúrgicas al 21 de abril del 2023 y atenciones odontológicas hasta enero del 2024

Así lo explicó la Enfermera Claudia Parra, Encargada de la Unidad de Lista de Espera No GES del hospital de Linares, precisando que “dentro del trabajo de nuestra oficina de Lista de Espera está la contactabilidad de los pacientes para poder realizar atenciones. Durante este año se está priorizando el grupo de pacientes con interconsultas hasta el 21 de noviembre del 2023, intervenciones quirúrgicas al 21 de abril del 2023 y además atenciones odontológicas hasta enero del 2024. Es por lo mismo que hemos tenido algunas dificultades para poder ubicar algunos pacientes. Dentro de las estrategias que estamos utilizando para poder ubicarlos es que Men la página del hospital se ha generado un link que permite que los pacientes, si están dentro de estos periodos puedan entrar a este link, poner su rut y saber si están dentro de esta nómina de pacientes para que se puedan acercar Aala oficina de lista de espera”.

La enfermera de Lista de Espera indicó además que “también hay un link dentro de portal ciudadano que está en la misma página del hospital donde los pacientes pueden entrar con su clave única y realizar actualización de sus datos de contacto. Es muy importante para nosotros poder contar con esta información ya que nos permite entregar de forma más efectiva y más rápida la atención que cada uno de los pacientes necesitan, así que le hago un llamado la comunidad que pasen esta información a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares de modo de poder distribuirla más rápido y que podamos llegar a más personas para poder entregarles sus atenciones de salud”, puntualizó.

