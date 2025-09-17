Crónica 17-09-2025

Hoy parte la Fiesta de la Chilenidad en Linares

Esta tarde, a las 18 horas, en Plaza de Armas, comienza la Fiesta de la Chilenidad, la que se mantendrá hasta el sábado 20 en Linares.



“La Plaza de Armas se transformará en el corazón del Maule Sur con la celebración más grande y esperada del año, como es la Fiesta de la Chilenidad”, dijo el alcalde de Linares, Mario Meza.

La autoridad señaló que “habrá más de 250 expositores con gastronomía típica, bebestibles, artesanía, zona de vinos, juegos inflables y un ambiente 100% familiar”.



“Del mismo modo habrá seguridad pública y privada, servicios, baños y ambulancia para que las familias puedan disfrutar con tranquilidad, en esta fiesta que se inaugura este miércoles, y donde por cada jornada esperamos 20 mil personas”, agregó el jefe comunal.

En los días previos se efectuaron todos los preparativos necesarios para que hoy se inaugure por parte de las autoridades locales esta nueva versión de la Fiesta de la Chilenidad.

